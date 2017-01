Prøver ei anna cup- oppkøyring fram mot sesongstart

Bremnes idrettslag ser mot Bergen. Det blir lagt opp til ei annleis sesongoppkøyring denne vinteren.

Seniorlaget til Bremnes idrettslag, menn, har vore med i Skjold sin vintercup i fotball dei siste ti åra. I denne utgåva av den kalde årstida prøver klubben noko anna, og stiller i Hordaland fotballkrets sin Obos vintercup.

Kenneth Nesse (framst) og Ståle Ytrøy deler trenaransvaret for BIL sitt herrelag. Vegard Nordtun er også med i støtteapparatet. Foto: Nils-Tore Sele

Trur på tøffare motstand

- Me gjer dette i von om å møta tøffare motstand. Skal eg vera ærleg så synest eg Skjold sin vintercup har tapt seg litt. I år vil me i Bremnes IL vonleg også få bryna oss på bergenslag som me skal opp mot når sesongen startar, seier Kenneth Nesse, som deler trenarjobben for fjerdedivisjonslaget til BIL saman med Ståle Ytrøy.

Ønskjemålet til BIL om motstand frå byen mellom dei sju fjell vart ikkje heilt møtt då fotballkretsen sette saman puljene.

- I vår pulje er det ingen bergenslag. Her møter me i staden Stord, Odda og Trott, men er nøgde med det. Dette er alle gode lag som me ser fram til å møta, seier Kenneth Nesse.

BIL deltek i vintercup pulje A, avdeling 1.

Får to bortekampar

Fredag 3. februar er første kamp i pulja for BIL, med bortekamp mot Odda. Så vert det heimekamp fredagen etterpå, mot Stord før ny bortekamp ventar 23.februar mot Trott.

- Det blir spennande å sjå om me kjem oss vidare frå puljespelet, seier trenaren, som også har fleire treningskampar på kalendaren fram mot sesongstarten i april.

- Den 9.mars møter me Solid på heimebane. 23.mars kjem FKH2 til oss, seier Nesse.

Kampar på Karmøy

Mars vert også travel oppkøyringsmessig ved at BIL deltek på på innandørskampar på Karmøy helga 17.-19.mars. Her møter dei Vedavågen og Voss, pluss at dei får trent i Vardhallen laurdag 18.mars.

- Me brukar heile helga i Karmøy og Haugesund til kampar, trening og lagbygging. Utanom det sportslege skal me også ha det kjekt sosialt. Me er veldig glad for å ha fått denne invitasjonen frå Vedavåg, kampane vil gje oss gode erfaringar fram mot alvoret startar, fortel Nesse.

Jobbar for ekstrakamp

Etter 23.mars og kampen mot FKH2 er det ikkje sett opp fleire treningskampar i oppkøyringa for BIL. Det er ikkje trenaren nøgd med. Nesse vonar at det vil ordna seg å få på plass ein treningskamp til før sesongen er i gang.

- Det er eit for langt opphald frå denne kampen til sesongstart, som me får på heimebane sundag 22.april mot Tertnes, seier han.

BIL spelar denne sesongen i 4. divisjon, menn, avdeling 1 i Hordaland. Utanom Tertnes møter laget her Austevoll, Bjarg, Djerv, Fana 2, Fyllingsdalen 2, Gneist, Lyngbø, NHH, Trott og Vestsiden-Askøy.