Prøver ut sosial sportskiosk

Fotballbanane og treningsfelta ved Sentralidrettsanlegget er ein samlingsstad. Hovudstyret i BIL har difor bestemt at det skal vera open kiosk på ettermiddags- og kveldstid i vekene.

- Me kallar dette for ein sosial kiosk, fortel Tone Stavland, leiar i fotballgruppa til BIL.

Ho fortel at hovudstyret i idrettslaget har bestemt seg for å prøva med kioskdrift på seinsommaren og fram til haustferien, på grunn av at fotballbanane og treningsfelta er ein samlingsstad på vekedagane, ikkje berre for dei som trenar, men generelt i svortlandsområdet.

Noko å bita i til drøsen

- Det er mange som er her oppe, ikkje berre unge som trenar. Mange kjem kanskje for å sjå på, og får seg ein prat samstundes når dei møter kjentsfolk på turen. Kan ein då kjøpa seg ein kaffikopp, ein smoothie, eit eple eller noko anna godt, er det berre fint, seier Stavland.

Onsdag for ei veke sidan var Bømlo-nytt oppom Olvondo stadion, og vitja kiosken som er ein del av tribuneanlegget. Der var Leif Lohne og Hans Christian Aakre på plass som vaksne kioskvertar. Glade for å sitja under tak i det våte vêret medan a-lagsspelarar til BIL var mellom dei som hadde seg ei treningsøkt ute på kunstgraset.

Nokre kveldstimar

- Her har ikkje vore så mange i dag, men me har tru på at dette er eit triveleg tiltak når det får sett seg skikkeleg, seier mennene, som begge er fedre til spelarar som er aktive på fotballbanen for idrettslaget.

Kiosken var open for første gong måndag i førre veke.

- Det er heilt nytt, dette, men me vonar at kiosken vert teken vel imot. Vona er at dette kan føra til litt ekstra kjekke stunder for dei som tek seg turen oppom idrettsanlegget vårt, seier Stavland.

Ho fortel at ein ikkje opererer med kontantsal på kiosken for å gjera det enkelt. Det blir anten brukt kortterminal, eller det kan brukast betalingstenester via mobiltelefon som Vipps og liknande for å gjera opp for seg.

- Det er open kiosk kvar kveld i veka, helgane ikkje medrekna, til og med torsdag. Han er open i to og ein halv time. Klokka 20 så stengjer me for kvelden, forklarer dei to kioskvertane om kor lange dugnadsvaktene deira er i samband med det nye tiltaket innan det største idrettslaget på Bømlo.

- Etter haustferien skal dette tiltaket evaluerast. Me får tru at me kan starta oppatt med kiosken når det vårast igjen, seier Stavland.