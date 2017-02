Ragnhild Ravna Skjærvik feirar Samedagen

Ragnhild Ravna Skjærvik feirar samane sin nasjonaldag saman med familien i dag. Samekofta er ein viktig måte å markera dagen på og Skjærvik syr det meste sjølv.

- Heilt sidan me var små, har me feira samefolkets dag i heimen. Då pla me å eta ein god middag og lage kake. Etter at eg fekk eigne born, har eg teke med meg denne tradisjonen heimanfrå, seier Ragnhild Ravna Skjærvik som har vakse opp i Rissa i Sør-Trøndelag. No er ho etablert med eigen familie på Bømlo. Ho er utdanna kjole- og draktsyerske og har mellom anna jobba eit år ved Den Norske Opera.

Ho har sydd samekofter til åtte personar så langt. Fem tantebarn og sine eigne tre barn. Etter kvart som dei veks frå koftene må det syast og utvidast.

- Men den kofta eg brukar sjølv, fekk eg til min eigen konfirmasjon. I går sydde eg og dottera mi Herborg (9) ein «Luhkka» (Poncho på samisk). Den har ho på seg på skulen i dag for å markera Samedagen. Elles valde eg å sy ein samisk dåpskjole til dåpen til barna mine. Den har det same deisgnet som samekofta. Bortsett frå fasong og lengde.

Slik ser dottera Ragna på tre år ut i dag i Maurtua barnehage. Ho har på seg ein samiskinspirert kjole som er sydd av mor. Framfor seg har Ragna det samiske flagget.

Av samisk ætt

- Den viktigaste tradisjonen vår som samar, er å bruka samedrakta vår som festdrakt i ulike samanhengar, På den måten får me visa kven me er og kva me står for.

- Mor mi er halvt samisk. Det var mormor som var samisk på begge foreldra si side. Ho vaks opp i bygda Bonakas i Tana kommune i Finnmark. Seinare gifta ho seg med ein nordmann frå Berlevåg, der mor mi vaks opp. Mormor fekk ikkje snakka samisk på skulen då ho vaks opp. Alle måtte snakke norsk og lærarane kom frå Oslo. Difor snakka mormor bokmål heile livet. Dette var ein konsekvens av fornorskingsprosessen den gongen.

Samane sin nasjonaldag er felles for alle samar i Norge, Finland, Sverige og Russland. Dagen vart første gong feira i 1993.

Dottera Herborg (9) har på seg «luhkka» (samisk poncho) som mor har sydd.

Viktig kulturarv

- Kva synest du om at de ikkje fekk veksa opp med det samiske språket?

- Eg synest det er trist at me har gått glipp av kulturen! Men eg hugsar godt dei gongane mormor ringde heim og snakka med søskena sine. Då snakka ho samisk. Elles pla mormor å halda andakt på samisk på NRK.

Det er viktig i forhold til barna mine at me snakkar om den samiske kulturen. Av og til lager me ting, Som for eksempel i går kveld då eg og dottera mi Herborg sydde «Luhkka» (poncho). Elles kan eg nemne at Maurtua barnehage har hatt samefolkets dag som tema i dag. Spesielt kjekt sidan dottera mi på tre år går der. I dag fekk ho gå i barnehagen, pynta i samiskinspirert kjole som eg har sydd, fortel Skjærvik.

Ho er leiar i Utval for oppvekst, kultur og idrett her i kommunen og representerer Arbeidarpartiet. Etternamnet Ravna er eit samisk etternamn som tyder Ragnhild på norsk.

- Mi mormor Magnhild Ravna var sjøsame. Dei heldt til ved kysten, levde av fiske og dyrka jorda. Me kalla mormor for «akko» som betyr bestemor på samisk, fortel Skjærvik.