Rammeverkstaden på Totland

Asbjørn Egeland har verkstad i garasjen sin på Totland. Asbjørns rammeverkstad rammar inn alt frå fotografi og måleri til barnesko og verktøy.

Egeland starta som seljar i rammebransjen i 1988. Året etter starta han opp firmaet sitt i heimbyen Stavanger, og han fekk høve til å drive eit galleri. I 1991 opna han sitt eige galleri og rammeverkstad på Madlakrossen. Dette galleriet, som etter kvart også inneheldt fotolaboratorium og butikk, dreiv han saman med kona fram til 2005. Då vart galleriet og rammeverkstaden vart seld. Galleriet er i drift den dag i dag.

Denne maskinen nyttar Egeland når han stiftar rammene saman. Stiftane hamnar på baksida av ramma. - Når eit bilete blir sett i glas og ramme er det veldig viktig å passe på at bilete, passepartout og glas er heilt fritt for støv.

Hus på Totland

Både Egeland og kona hans er i dag tilsette i helsetenesta i Stavanger. Der har dei også ein bustad. Kona til Asbjørn er frå Totland på Moster. Då dei hadde tilgang på tomt valde dei å byggje seg hus her. Huset stod ferdig i 2011. Egeland seier han likte å halde på med innramming, og han hadde ein draum om å kunne halde på med dette på si.

Før garasjen stod ferdig fekk han eit stort innrammingsoppdrag. Då fekk stova gjera nytte som verkstad. Då garasjen stod ferdig hadde Egeland også fått fast plass til rammeverkstaden sin. Frå 2013 kunne han ta imot fleire oppdrag. Jobben i Stavanger tyder turnusarbeid, noko som fører til at han jobbar samanhengande i periodar, for så å ha lengre friperiodar. I desse friperiodane bur dei på Moster, og Asbjørns rammeverkstad tek innrammingsoppdrag etter avtale på telefon.

- Me trivst veldig godt her på Totland. Det er ein fredeleg plass.

Egeland demonstrerer korleis treramma blir kappa i rett storleik.

Rammekapping

Egeland syner fram verkstaden han har i garasjen. Her er trerammer i alle fasongar og variantar. Tjukke og tynne. Dei han ikkje har på lager tingar han ved behov. Her er to ulike typar glas og utstyr til å lage passepartout i alle storleikar. Han syner maskinen som han kappar rammene til med. Dette er ein slags giljotin drive av ein luftkompressor som står nede i garasjen. Trerammene blir altså kappa etter mål,- ikkje sagde. Til slutt syner han maskinen som han nyttar til å stifte rammene saman rammene med.

- Først lagar eg passepartout og skjer til glas og rammene, og til slutt stiftar eg rammene og monterer glas, passepartout og biletet i ramma, forklarer han.

- Passepartout kan gjera mykje med eit bilete. Den du ser her kan typisk bli nytta av besteforeldre som ønskjer å ramme inn bilete av barnebarna sine, fortel Egeland.

Alt kan rammast inn

I verkstaden til Egeland er det gjerne bilete og måleri med spesielle mål som får ramme og eventuelt glas og passepartout. Det er likevel ikkje grenser for kva som kan setjast i glas og ramme. I åra som har gått er alt frå steinar og verktøy til ein bibel blitt ramma inn. Han syner også eit par barnesko som døme på kva som kan rammast inn i verkstaden hans.

Egeland har eit par barnesko i verkstaden som døme på kva som kan rammast inn. Skoa er i privat eige, og ikkje sko som er leverte inn av ein kunde, presiserer han.

Einaste i distriktet

Egeland opplyser at det tidlegare var ein rammeverkstad i Rubbestadneset. Då Rammeboden la ned fekk han kjøpe produksjonsutstyret deira. Det er dette verktøyet Egeland nyttar i verkstaden sin i dag. Han fortel at verktøyet han fekk kjøpt var av topp kvalitet. Tidlegare var det også ein rammeverkstad i Leirvik på Stord, men også denne vart lagt ned. Dermed er rammeverkstaden på Totland den einaste i vårt distrikt. Nærmaste alternativ er i Haugesund. Då Egeland starta opp Asbjørns rammeverkstad på Moster, såg han på dette som ein bigeskjeft han kunne drive på deltid igjennom enkeltmannsføretaket sitt. Det har vore ei gradvis auke i tal oppdrag. Dei fleste kundane er bømlingar, men det har også vore tingingar frå Stord. Egeland ser ikkje vekk frå at det etter kvart kan bli aktuelt å søkje redusert stilling i Stavanger eller drive verkstaden på Totland på heiltid.

- Har ein biletet digitalt kan ein i dag gå inn på nettsida og teste ut korleis det vil sjå ut med ulik passepartout og ramme.

Auka omsetnad

- Det er ingenting som hadde vore kjekkare enn å kunne leva av dette. Det strøymer jo ikkje akkurat inn oppdrag, men det er passeleg, seier Egeland. I det siste har likevel talet på oppdrag auka merkbart. Særskilt har ham merka auka det siste året. Både talet på bilete han har ramma inn og omsetnaden vart meir enn dobla frå 2015 til 2016. Prisen på innrammingar varierer mykje ut frå storleik på ramma og kor mykje arbeid som blir lagt ned i eit oppdrag. Ei innramming kan ta ein halv time. Ei annan to timar. Eitt mindre oppdrag kan koste nokre få hundrelappar, medan større oppdrag med fleire innrammingar for ein kunde naturleg nok gir ein høgare pris. Det er ikkje nødvendigvis samanheng mellom tal oppdrag og omsetnad.

Høgsesong i desember

- Dette er noko eg likar å halde på med. Eg likar å ha god tid når eg jobbar med rammene. Sånn sett brukar eg gjerne meir tid på ei ramme enn dei som driv i større skala. Samstundes har eg kort leveringstid. Det var ein kunde her vesle julaftan som fekk biletet under treet på julaftan, seier han med eit smil. Det vanlege er likevel at han nyttar om lag ei veke på eitt bilete.

- Dei siste vekene før jul er høgsesong i denne bransjen. Det er mange som ønskjer å ha bilete opp på veggen før juleselskap, eller dei vil gje bort bilete til jul. Elles er det ganske jamt fordelt utover året.