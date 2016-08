Rapp Marine Group har fått fleire nye kontraktar

Rapp Marine Group (RMG), som tidlegare i år etablerte seg med serviceavdeling i Rubbestadneset, opplever for tida ei svært gledeleg ordreutvikling. Kontraktar om leveransar til seks nye fiskefartøy er skrivne.

Selskapet har i løpet av kort tid vunne ei rekkje store kontraktar for levering av vinsjar og annan dekksutrustning til fiskefartøy.



- Me har arbeidd hardt og lenge med desse kontraktane, og det er svært gledeleg at dei valde RMG som leverandør av dette driftskritiske utstyret, seier adm.dir. Helge Vatnehol i ei pressemelding som er send ut frå firmaet. Kontraktane stadfestar den sterke posisjonen selskapet har som leverandør av denne typen utstyr til fiskeflåten.



- Etter at me i fjor opplevde ein relegere marknad med færre nye oppdrag ser me no at langsiktig og hardt arbeid mot marknader der RMG har ein sterk posisjon, gir resultat, seier Helge Vatnehol.



- I løpet av kort tid er me tildelt oppdraget med å levere komplette hydrauliske vinsjepakkar til seks store fiskefartøy, ei til norsk, to til ein irsk reiar og tre til Russland. Dette kjem i tillegg til at RMG for kort tid sidan kunngjorde kontraktar på levering av elektriske vinsjepakkar til ytterlegare to fartøy.



- Me forventar å kunne kunngjere fleire liknande kontraktinngåingar den nærmaste tida, supplerer sals- og marknadsdirektør/Site Manager Bodø, Tove Pettersen.





Ny milepæl-kontrakt

- Dette er første gong me leverer elektrisk dekksmaskineri for kombinasjon trål/snurpenot fiske - denne gangen også med nyutvikla Triplex elektrisk not-vinsj, stadfestar Vatnehol. Kontrakten blei signert i førre veke på NorFishing i Trondheim.



Dette kjem i tillegg til at RMG er tildelt oppdraga med å levere vinsjepakkene til ytterlegare to kinesiske forskingsfartøy, eit polart forskingsskip til Polar Research Institute of China og eit forskingsskip til Guangzhou Marine Geological Survey.



- Vinsjepakkene til denne typen forskingsskip er av det mest krevjande og avanserte ein vinsj-produsent befattar seg med. RMG har satsa tungt på denne marknaden dei siste åra. Det er difor svært gledeleg at marknaden viser oss denne tilliten, seier Vatnehol.



Han ønskjer ikkje å kommentere dei ulike kontraktverdiane, men det er på det reine at RMG den siste tida har signert kontraktar for ei tresifra mengd millionar kroner.



- Det eg kan seie, er at det blir ein travel haust og vinter for oss, seier direktøren.



- Ingenting gleder oss meir. Det er slik me ønskjer å ha det, og me ser no resultata av eit lagarbeid som innbefatter eigarar som har turt å satse ambisiøst, ei dedikert leiargruppe og medarbeidarar med svært høgt kompetansenivå og vilje til å arbeide hardt. Over tid gir det resultat, sjølv i krevjande marknader, seier adm.dir. Helge Vatnehol til slutt i pressemeldinga.





Kan få ringverkander på lang sikt

- Kontraktane får ikkje umiddelbare konsekvensar for serviceavdelinga vår i Rubbestadneset, seier adm.dir. i Rapp Marine, Helge Vatnehol, til Bømlo-nytt.



Men han ser ikkje bort frå at kontraktane vil ha noko å seia for serviceavdelinga i det lange løp.



- Alle desse fartøya som no seglar med vårt utstyr på dekk, må før eller seinare inn til service og vedlikehald, og då er Rubbestadneset ein viktig serviceplass, sjølvsagt avhengig av kor båtane seglar til ei kvar tid, seier Vatnehol.



- Og når fartøya treng service og vedlikehald, er det greitt at dei har ei såkalla one-stop-shop å gå til, og få totaloverhaling på éin plass. Så på lang sikt kan nok dei kontraktane me har inngått få ringverknader for Rubbestadneset, seier Helge Vatnehol.



Rapp Marine har hovudkontor i Bodø. Produksjonen går føre seg i Serbia. Verksemda var ei av seks verksemder i Rubbestadneset som i mai etablerte eit felles marknadssamarbeid under fellesnemnaren rubbestadneset.no. LOS Marine, Olvondo Industries, TESS, Wärtsilä og LOS Elektro er dei andre verksemdene som er med i denne klyngja.