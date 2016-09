Reagerer på omgrepet «drømmelærar»

Berre dei siste femten åra har talet på mannlege lærarar i grunnskulen vorte kraftig redusert. Rektor Hans Arnevik har inntrykk av statusen for læraryrket er god. Hovudtillitsvald i Utdanningsforbundet, har ein heilt nnan oppfatning og rettar kraftig kritikk mot statsminister Erna Solberg sitt omgrep «drømme-læraren».

Rektor Hans Arnevik fortel at dei siste femten åra viser ein jamn nedgang i talet på mannlege lærarar berre på Bremnes ungdomsskulen.

- Eg synest det er viktig at me har ein jamn fordeling mellom mannlege og kvinnelege tilsette på ein arbeidsplass. Kvinner og menn utfyller kvarandre og sidan me er mykje på jobb er det viktig med god trivsel på arbeidsplassen. Men eg tenkjer og at det er minst like viktig at elevane våre møter begge kjønn i skulekvardagen. For lærarane er òg viktige rollemodellar for elevane sine. Men eg trur ikkje kjønn er avgjerande for ein lærar sin autoritet i skulen. Dette har meir med personlege eigenskapar å gjera, seier Hans Arnevik, rektor ved Bremnes ungdomsskule.

Eit spennande yrke

Han presenterer følgjande fordeling:

- Her på Bremnes ungdomsskule har me 31 kvinnelege lærarar dette skuleåret.

Han håper at læraryrket blir så attraktivt i framtida at fleire menn søkjer seg til yrket.

- Læraryrket er spennande. Kanskje det kjem fleire mannlege søkjarar til lærarutdanninga no når det er nedgang i bemanning i andre mannsdominerte yrke, undrar Hans Arnevik.

Han viser eksempel på tal som viser utviklinga dei siste femten åra når det gjeld kjønnsfordeling for lærarar ved Bremnes ungdomsskule:

2001; 59 prosent kvinner og 41 prosent menn,

2007: 69 prosent kvinner og 31 prosent menn.

2015-16: 74 prosent kvinner og 26 prosent menn.

- Dersom me går lenger tilbake i tid vil nok delen mannlege lærarar vera endå høgare, kommenterer Arnevik.

Aukande status

- Mi oppleving er at statusen til læraryrket har auka dei seinare åra! Eg har ikkje noko statistikk på dette, men det er mi personlege oppleving i møte med foreldre som verkar positive og opptekne av å framsnakka skulen. Det er så viktig at foreldra påverkar borna sine positivt. Men klart at løn òg er eit viktig moment når ein skal velja jobb. Så har me ansvaret for å driva ein god skule, seier Arnevik.

Han tok lærarutdanninga si i Stavanger på 1970-talet og den gongen var det mange fleire mannlege lærarstudentar enn det er i dag på for eksempel Høgskolen Stord/Haugesund. Berre dei siste ti åra har delen kvinnelege lærarstudentar auka jamt. Dette har igjen verka inn på delen kvinnelege søkjarar til lærarjobbar i grunnskulen her på Bømlo.

«Drømmelæraren» - ein utopi

- Grunnen er nok at det er fleire kvinnelige mellomleiarar i Bømlo kommune og fleire kvinnelige lærarar og søkjarar til lærarutdanninga. Det er generelt ei overvekt av kvinnelige tilsette innan offentleg sektor. Det handler vel òg om at det private næringslivet har gått såpass godt. Det er få yrker som er så mykje omtala som læraryrket. Dei fleste har ei meining om korleis ein lærar skal vera. Ikkje alt er positivt. Frå sentralt hald ynskjer dei større krav til oss. Me opplever vel at bodskapen er at me lærarar ikkje er gode nok, seier Solbjørg Brakedal, hovudtillitsvald i Utdanningsforbundet lokalt.

- Når Erna Solberg snakkar om «drømmelæraren» så følest det litt banalt og utopisk. Har nokon for eksempel høyrt omgrepet «drømmefastlege»? Greit at me ikkje har klart å å gjera læraryrket attraktivt nok. Lønna er ikkje god nok. Hadde eg som lærar jobba i det private hadde eg fort tent 100.000 kroner meir i året. Lønnsnivået er ein av grunnane til at ein ikkje klarer å lokka fleire menn til læraryrket. Skal ein kunne realisera alle dei gode ambisjonane for skulen og læraryrket, som regjeringa har lagt opp til, må kommunane få meir pengar. Det kjem stadig krav om nye reformer i grunnskulen, men me får ikkje meir penger til å gjennomføra alle desse reformene, meiner Solbjørg Brakedal.