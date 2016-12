Reiv ned julepynt i Haugesund

Ein rusa bømling måtte overnatte i arresten.

Det melder Sør-Vest politidistrikt på Twitter. 27-åringen frå Bømlo var så rusa at han i 01-tida natt til torsdag vart nekta adgang til ein utestad i byen. Han skal ha rive ned julepynt på staden, og vart bortvist, skriv politiet.



H-nytt skriv at mannen kort tid etter vart observert medan han skjelte ut kjærasten sin. Då to menn reagerte og sa i frå til mannen skal 27-åringen ha vore klar til å slåss med dei to mennene. Før det kom så langt vart bømlingen teken hand om av politipatruljen, og han fekk overnatte i politiets varetekt. Ifølgje H-nytt blir mannen meld for å forstyrre ro og orden og for mindre skadeverk.