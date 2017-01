Rekordår for Espevær Laks

Lakseslakteriet Espevær Laks AS i Langevåg, sette både ny produksjonsrekord og omsetnadsrekord i 2016.

- Omsetnaden er ikkje heilt klar enno, men me endar på rundt 56 millionar kroner for fjoråret, opplyser dagleg leiar ved Espevær Laks AS, Arnstein Brekke, til Bømlo-nytt.

Lakseslakteriet i Hovlandshagen er ått av tre eigarar: Eidesvik Laks AS, Fylkesnes Fisk AS og NRS Feøy AS. Fortrinnsvis er det fisk frå eigarselskapa som vert slakta, pakka og transportert vekk frå slakteriet, men i periodar med sprengt kapasitet i marknaden, så slaktar også Espevær Laks AS for eksterne kundar, seier Brekke.

- I fjor slakta me 15.100 tonn fisk, i sløgd vekt. 2.000 tonn var for eksterne kundar, resten kom frå eigarselskapa våre, fortel den daglege leiaren.

- Omsetnadsauken vår skuldast først og framst at me tok mot meir fisk frå eksterne kundar, opplyser han.

Det er 31 tilsette ved lakseslakteriet, og for inneverande år reknar Brekke med at det vil bli slakta 14.000 tonn laks ved Espevær Laks AS.