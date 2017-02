Rekordoverskot i Bømlo

Bømlo kommune ligg an til eit årsresultat for 2016 på i underkant av 40 millionar kroner. I kroner og øre er dette beste årsresultatet i kommunen si historie.

Rådmann Geir E. Aga orienterte om fjorårsresultatet i sist formannskapsmøte.

Heilt i noregstoppen

Med omsyn til skatt fekk kommunen inn over 22 millionar kroner meir enn rekna med i revidert budsjett. Ifølgje Kommunal rapport vart Bømlo faktisk ein av dei åtte beste kommunane i landet med omsyn til skatteinngang i 2016. Stord hamna i andre enden av skalaen.

Sal av Bømlo brønnbåtservice gav klingande skattekroner i kassa, og det er årsaka til at skatterekneskapen til kommunen gjekk såpass i pluss.

Drifta også i pluss

I tillegg gjorde også driftseiningane i kommunen ein god jobb i fjor. Kommunen gjekk dermed også i pluss på drifta, kommunen sett under eitt. Vidare kom det inn litt meir i eigedomsskatt enn budsjettert.

Rådmannen tok atterhald om at det endelege resultatet var ikkje klart. Samla sett kunne kommunen likevel ende ut med eit plussresultat på rundt 38-40 millionar kroner, fortalde han.

- Det har vore god kostnadskontroll og einingsstyring.

Aga la til at kommunen i løpet av fjoråret har lagt seg opp ein buffer, som gjer at kommunen har betra likviditeten.

Omlegging av inntektssystemet gjer likevel sitt til at det er mørke skyar i horisonten. Kommunen får svært stram økonomi i åra framover.

Svært positivt

Ordførar Odd Harald Hovland er naturleg nok svært godt nøgd med eit så godt fjorårsresultat. Han seier det også er kjekt å sjå at kommunen syner god budsjettdisiplin. Ordføraren er likevel tydeleg på at kommunen står overfor utfordringar i åra som kjem. 2017- budsjettet tyder på eit stramt år for kommunen. Det blir lagt opp til eit mindre overskot i år enn det fjorårsbudsjettet la opp til.

- Me hadde eit fantastisk 2016, men dette er pengar me absolutt kjem til å trenge på sikt. Me treng pengar på fond, for det blir veldig stramt framover.

Brønnbåtsal avgjerande

Det var altså ekstra skatteinngang som vart avgjerande for at skatterekneskapen synte over 22 millionar kroner i pluss. Utan sal av brønnbåtselskapet hadde kommunen gått litt i minus i høve budsjettert skatteinngang. Ordføraren syner til at den underliggjande skatteutviklinga såleis ikkje har vore så god.

- Det positive med fjorårsresultatet er at likviditeten er betra. Dette er ein kjempefordel. Me treng ikkje lenger betala ut løn med bruk av kassakreditt. Rådmannen hadde tidlegare fullmakt til å bruke kassakreditt til dette, men denne fullmakta har me no trekt tilbake.

- Den økonomiske situasjonen til kommunen er ikkje enormt god likevel. Med endring i inntektssystemet kan me vente ein krevjande situasjon på sikt. Då er det heilt naudsynt å halde på den gode budsjettdisiplinen.

Endeleg resultat

Økonomisjef Jarle Nakken er denne veka i ferd med å konkludere med det endelege fjorårsresultatet. Han seier rådmannen nok tok litt hardt i då han spådde eit fjorårsresultat rundt 40 millionar kroner. Når økonomiavdelinga har gått igjennom alle postane i budsjettet, blir nok årsresultatet noko under det rådmannen håpte på.

Økonomisjefen seier han håper det endelege årsresultatet skal vera klart til kommunestyret måndag i neste veke. Før den tid ønskjer han ikkje å seie noko om det endelege resultatet.

Blir rekord

Det er likevel klart at overskotet med omsyn til skatt blir på vel 22 millionar kroner. Økonomisjefen stadfester også at, så langt han kjenner til, har kommunen aldri hatt eit så godt årsresultat i kroner og øre som i 2016.

Det er likevel ikkje rekord med omsyn til prosentdelen som netto driftsresultat utgjer av total omsetnad. Både kroneverdien og den totale omsetnaden er heilt annleis i dag enn for 20 år sidan.

- I 1997 vart det eit netto driftsresultat på 15 millionar kroner. Det var ein betydeleg prosentdel av omsetnaden. Det var også gode år i 1999 og 2001, peikar Nakken på.