Rekordstor interesse for aqKva

Oppdrettarar, forskarar, politikarar, miljøaktivistar og levrandørar var samla under havbrukskonferansen aqKva på Stord torsdag.

Dei fekk høyra om dei siste forskingsresultata, politikk, praktisk informasjon og drøfting mellom dei ulike aktørane i bransjen. Det var over 330 deltakarar og 50 stod på venteliste.

Det var ikkje ein stol ledig under konferansen, og arrangøren var strålande nøgd med det.

Fullt hus

Tema for konferansen var «Forvaltning og teknologiutvikling for vidare vekst», og det har var eit tema som mange ville vita meir om.

- Det var fullt for lenge sidan, og venteliste, sjølv om at me i år har utvida kapasiteten, seier teknisk arrangør Vidar Onarheim i aqKva.

Kjell Arne Møklebust i konferansekomiteen trur òg den store interessa nok skuldast dei gode tidene bransjen er inne i.

Mange gode foredrag

Statssekretær Roy Angelvik (Frp) som kom inn i siste liten for fiskeriminister Per Sandberg (Frp) synest at bransjen er inne i ein god periode, og at næringa er og vert viktig for Noreg i framtida. Men han er ikkje berre positiv. Han meiner mellom anna at om ein ikkje får kontroll på lakselusa, kan det hindra vekst innan næringa.

Frittalande miljøaktivist

Det var mykje spennande på programmet. Noko av det mest interessante for mange var miljøaktivist Frederic Hauge frå Bellona sitt foredrag.

Han kom og fortalde om korleis ting burde vore gjort i oppdrettsnæringa. Frederic Hauge grunnla Bellona som tjueåring i 1986, og gjennom fagleg arbeid, juridiske søksmål og ikkje voldeleg-aktivisme har Bellona endra nordmannen sitt syn på miljøvern. Miljøstiftinga sitt arbeid har ført til konkrete endringar i miljøpolitikken i Noreg og internasjonalt.

I tillegg til gode foredrag vart det heile dagen høve for å vitja utstillarar der leverandørar presenterte siste nytt innan teknologi.

Konferansen vart avslutta med festmiddag og underhalding på kvelden.