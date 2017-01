Rekordutbetaling frå Grasrotandelen

Over 448 millionar kroner vert i desse dagar betalt ut frå Norsk Tipping til lag og organisasjonar over heile landet. Kjærkomne pengar på lagskontoane kringom.

I desse dagar kjem den siste utbetalinga frå Grasrotandelen 2016. Heile 440 millionar skal betalast ut direkte på kontoane til lag og organisasjonar i heile landet. Det er ein auke frå 395 millionar kroner i 2015, og er ein solid rekord.

Regjeringa har foreslått å auka Grasrotandelen frå fem til sju prosent, noko som truleg vil gje ytterlegare auke i utbetalingane, dersom det vert vedteke.

Grasrotandelen fungerer slik at fem prosent av tippeinnsatsen din vert betalt ut til eit lag som du har lyst å støtta. Midlane vert henta hos Norsk Tipping, dei vert ikkje tekne frå personlege kontoar eller premiar.

Blant dei største grasrotmottakarane er den frivillige organisasjonen Sykehusklovnene, som fekk heile 731.000 kroner i fjor. Det betydde mykje glede for barn som ligg på sjukehus over heile landet.

Mange grasrotkroner til Bømlo

Også på Bømlo er det mange lag og organisasjonar som får nyta godt av Grasrotandelen. Bremnes Idrettslag er den største mottakaren med 130.649 kroner. Også dei andre idrettslaga får ein kjærkommen pengesum inn på kontoane sine i løpet av året.

Elles ser me av lista at mange små lag og organisasjonar har nokon som støttar dei, og får kroner til å driva frivillig arbeid for. På lista ser me namnet på laget, kor mange som støttar, og kor mykje dei fekk i 2016.

Grasrotandelen:

. Lansert i 2009. Kundane til Norsk Tipping får sjølv velja eit lag eller organisasjon som skal få fem prosent av summen dei spelar for.

. Dette går ikkje ut over innsats eller preimie.

. Over 30.000 lag og organisasjonar er registrerte som grasrotandelsmottakarar i Frivilligregisteret i Brønnøysund.

. Hausten 2016 passerte delen registrerte grasrotgjevarar 1 million.

. Det er framleis 1 million kundar i Norsk Tipping som ikkje har valt ein grasrotmottakar.

Kjelde: Norsk Tipping