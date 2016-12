Bømlo Gospel ønskjer fredag i neste veke velkommen til romjulsgospel i Bremnes kyrkje.

Under konserten 30. desember har gospelkoret mykje nytt på repertoaret. I pressemeldinga heiter det at blir nye songar frå seminaret koret hadde med Martin Alfsen i haust. I tillegg vil publikum få høyre litt frå Livmessa som koret hadde i oktober, og sjølvsagt står også julesongar på programmet. Det blir framført både tradisjonelle og nye julesongar.

Nordnorsk julesalme

Ein song som kjem til å stå på programmet er Nordnorsk julesalme, framført av koret sin eigen nordlending. Med seg i kyrkja har gospelkoret sitt eige band, og det borgar ifølgje pressemeldinga for eit solid akkompagnement. Bandet skal også framføre to instrumentalar under konserten.

- I år vil også vår eiga Camilla Nesse Skaret saman med søstrene Maria og Janita Nesse bidra med to julesongar i konserten, heiter det.

Det blir synt til annonse for meir informasjon om konserten.