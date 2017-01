Romjulsgospel med noko attåt

Gospelkonserten fredagen i romjula hadde absolutt noko attåt - Det var ikkje kaffi. I ei fullsett kyrkje kunne publikum nyta ein variert og vakker julekonsert.

Dei fekk ei inderleg julepåminning dei som høyrde konserten til Bømlo Gospel under kunnig leiing av Laila Hansen Røksund. Ho leia også konserten.

Ei intim lyssetting, flott band og fleire dugandes solistar. Store lystavler gav omtrent heile tekstmaterialet til publikum. Me fekk høyra juleevangeliet lese av Lill Stølen, der koret fylgde på som «englekoret» Systrene Nesse, Camilla Nesse Skaret, Maria Nesse og Janita Nesse framførte ein vakker og var versjon av «Mary, did you know», og Anne Kristin Sønstabø las juledikt.

Det seks mann sterke bandet framførte to fengjande flotte stykke der «Vidda» av Ole Edvard Antonsen var eitt av dei. Med saksofon, trompet, trommer og gitarar kan det knapt bli sterkare.

Konserten inviterte også til allsong når me kom til «En stjerne skinner i natt». Trine Esperø fekk lesa dikt på eigen dialekt, nordnorsk og song vidare ein nordnorsk julesalme.

Bømlo Gospelkor med Mariann Vika fremst som solist.

Svingande flott konsert

Etter instrumentalinnslaget der bandet spela ein knallversjon av «Men går jag över ängarna» skyt konferansieren inn;

- Gospelkor er det finaste instrumentet eg nokon gong har spelt på! Det slo ho fast utan å opna for tvil.