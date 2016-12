Rørte publikum til tårer

Søndag inviterte trioen Arne Kvarven, Ole Jacob Hystad og Håkon Tolås til julekonsert i Amfisalen for tredje gong.

I 2014 danna Arne Kvarven, Ole Jacob Hystad og Håkon Tolås trioen som eit spontant prosjekt, for å spela julekonsert på Bømlo. Det blei starten på eit vedvarande samarbeid.

Gode i lag og kvar for seg.

Saksofonisten Ole Jacob Hystad har vore frilansar i over 30 år. Han spelar fast med Bergen Big Band og Organ Jam.

Han har turnert og spreidd musikkbodskapen i inn og utland i fleire tiår, gjeve ut to cd'ar i eige namn og medverka på om lag 40 cd-innspelingar med andre band/artistar.

- Eg synest det fantastisk å spela på Bømlo, seier saksofonisten frå Stord.

Samarbeid med unggutane

Ole Jacob er den eldste i flokken, men han trivst i lag med unggutane, som han sjølv kallar dei.

Pianisten frå Moster, Håkon Tolås, byrja å spele piano i tiårsalderen og gjekk fleire år i lære hos Inge Håvard Habbestad.

Ein av dei første gongane han akkompagnerte andre, var for klassekoret under ein julefest på Moster skule.

Sidan den gong har han blitt inspirert av både nyare klassiske salmar og dessutan gospel, og slik har han utvikla ein særeigen spelestil.

Songaren frå Bremnes, Arne Kvarven, byrja syngje alt som unggut. Då var han å sjå i ulike musikalar og oppsetjingar i sunnhordlandsdistriktet.

Han byrja etter kvart på musikklinja på Stord vidaregåande skule, der han i 2011 vart tildelt hovudrolla i musikalen «Spelemann på taket». Han vart deretter tatt opp i Griegakademiet sitt talentutviklingsprogram «Unge Musikarar»,

Kvarven vann den internasjonale songarkonkurransen NINA SOLO Competition i 2013, og fekk Kenneth Sivertsen-prisen i 2014. Det er ein pris han er stolt over å ha fått, ettersom Kenneth sin musikk er til stor glede og inspirasjon for den unge tenoren.

Nydeleg

Publikum fekk sjå og høyra ein variert og flott konsert. Musikarane var svært dyktige, med eit bredt repertoar.

- Eg trur me fekk vist litt av kva me kan, seier Hystad, etter konserten.

Trioen spelte og song musikk frå den kjende songaren «Sting,» musikk frå den klassiske sjangeren, opera, jazz og Kenneth Sivertsen til fine julesongar.

- Det er veldig kjekt å få spela her i Amfisalen. Ein får god kontakt med publikum i ein liten og intim arena, seier Hystad,

Musikarane spelte to konsertar på søndag, og på den første var det full sal med 80 personar. Det var god trykk då trioen bydde opp til allsong.

Publikum lét seg engasjera og song «Glade jul» og «Deilig er jorden,» for full hals.

Ein kunne òg sjå publikumarar som tørka ei tåre og snufsa litt undervegs, det var tydleg at musikken rørte ved enkelte.

Ny tradisjon

Dei som ikkje fekk oppleva den flotte konserten treng ikkje fortvila, for det blir julekonsert til neste år også.

- Eg kan lova at det blir konsert til neste år og me skal jobba for å vera minst lika friske, ler Hystad.

Han legg til at dei kjem til å skifta ut ein del musikk slik at publikum får ei heilt ny oppleving neste gong.

Trioen ser ikkje bort frå at dei i framtida kjem til å ha konsertar fleire stadar enn Bømlo.

- Så lenge dei vil ha oss stiller me, avsluttar Hystad, med eit smil.