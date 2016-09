Rubba Myrdal for sigeren

Myrdal sleit med å få has på Rubbestadnes i haustmørket.

Fredagens Rubb-kamp mot Myrdal (Tidenes FK) vart ein real thriller på kunsten for Rubbestadnes-gutane.



Der dei blå fekk god motstand i haustmørket hos dei svartkledde frå Åsane.





Temperatur

Då dommar Åge Eide blåste kampen i gang under tunge skyer fredag kveld, tok det knapt 90 sekund før Rubbestadneset fekk nettkjenning. Robert Rolfsnes sende ein susar i nettet. Ein god start, men det var også det einaste målet i kampen i løpet av dei første 45 minuttane.



Eitt minutt på overtid i første omgang, jamna Myrdal ut teljinga.



Første omgang var prega av mykje jamt spel mellom dei to laga, og alt kunne eigentleg skje, til stor spenning for dei på tribunen. Spesielt også grunna det aukande engasjementet ute på banen. Temperaturen var milde 17 varmegrader, men i takt med det svartnande haustmørket, vart det varmgang mellom bergensarane og bømlingane.



Heile sju gule kort drog dommaren opp av brystlomma. Fire av dei til heimelaget, under ein kamp der ein kunne få med seg alt frå klakkande hovudskallingar, til nedrivingar og tunge kollisjonar.

Trenar Thomas Steensohn i prat med laget sitt i pausen. Vidar Stokkenes til venstre. Foto: HENRIK MUNDAL ANDREASSEN



Sette punktum

Etter pause heldt to jamgode lag haldt det gåande lenge før Rubbestadnes sin Bjørn Magne Innvær nesten punkterte resten av kampen med eit flott mål.



Rubbingane fekk ny giv, og spesielt i andre omgang kom sjansane som perler på ei snor. Kampens høgdepunkt var utvilsamt eitt magisk tilfelle av "møljesamling" føre ein lettare oppgjeven Myrdal-keeper.



Me talde minimum tre gode målsjansar i favør av heimelaget i løpet av ein ti sekund. Diverre for heimelaget vart det ikkje mål, og trass eit lite overtak av Rubbestadnes gjennom heile kampen, var kampen på ingen måte gitt, før fløyta gjekk tre minutt på overtid denne kvelden.

Keeper Mads Ellingsen haldt stemninga oppe under kampen, til glede for medspelarar og publikum. Foto: HENRIK MUNDAL ANDREASSEN



Vann duellane

Eit letta heimelag takkar for kampen, og ein kanskje enno lettare Rubb-trenar sit seg ned på benken for å summa seg etter kampen.







Veldig kjekt. Dette trengde me. Spesielt etter litt kaos før kampen. Der me sleit med å få tak i folk, men det løyste seg, seier Thomas Steensohn.







- Kva tenkjer du om stemninga ute på banen i dag?







- Hehe, eg synest den var bra! Tidlegare har me mest ikkje prata i lag ute på banen. Men det gjorde me i dag. Det er jo dette som er fotballkamp. No er me på rett veg, smiler Steensohn.







Førstescorar Robert Rolfsnes er også nøgd med kampen.







- Ein typisk 6.-divisjonskamp med lange ballar og harde duellar. Me var først ut med mål, men kampen kunne jo gått begge vegar, seier Rolfsnes.















Les også: Jamspelt kamp mot topplaget











Les også: Sette i gang snuoperasjon på heimebane