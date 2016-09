Rubbestadnes vidaregåande skal flytta til Leite

Den vidaregåande skulen i Rubbestadneset blir lagt ned og fagtilboda vert flytta til Leite.

Det er, ifølgje nrk.no/hordaland, løysinga som fleirtalskoalisjonen Ap, Sv, KrF og Sp i Hordaland fylkeskommune har forhandla seg fram til. Det var SV som sikra fleirtal for den nye skulebruksplanen.



- Me ser at dette er viktige skular for lokalmiljøa, næringslivet og distrikta, seier leiar i utvalet for opplæring og helse, Emil Gadolin (Ap) til NRK. Han meiner dette vil føra til større økonomisk handlingsrom.



- På Bømlo har dei eit rikt næringsliv. Dei gjer ein fantastisk innsats for lærlingar i regionen. Me vonar at samlokalisering kan styrkja fagmiljøa, seier Gadolin.



Då skulebruksplanen var oppe sist, vedtok fylkestinget å samlokalisera dei to vidaregåande skulane på Bømlo, men då i opprusta lokale i Rubbestadneset. No ser det ut til at fleirtalet av fylkespolitikarane har valt å gå motsett veg, å samlokalisera den vidaregåande opplæringa på Bømlo på Leite.



Fitjar og Austrheim vidaregåande skular er berga, medan Etne vidaregåande vert lagt ned og tilbodet flytta til Ølen vidaregåande. Hjeltnes vidaregåande skule vert lagt ned, det samme vert Bergen Maritime. Der skal deler av fagtilbodet flyttast til Laksevåg vidaregåande.



Saka blir oppdatert.