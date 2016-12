«Russa-Marto» har fått både slektstre og nettside

Arbeidet med å slå fast at russiske Marita kom til Gåsland rundt 1720, var gift med Endre og fekk guten Karl med prins Carl av Danmark, held fram. Etterkomarar finst over heile øya, og langt utover Bømlo sine grenser, og namna Marta og Karl går att i slektene.

Dei har fått si eiga nettside - russamarto.no, moderne DNA-testing er tatt i bruk, og eit imponerande slektstre tel 2850 namn.

. Kven var Russa-Marta?

. Kor kom ho frå?

. Har me russisk blod i årane?

- Dette er spørsmål me prøver å finna svar på, og me veit at det ikkje er lett. Me er ikkje sikre på om me kan finna ut av det, men om me ikkje prøver, er det heilt sikkert at me aldri vil få svar. Difor jobbar me ivrig vidare, seier slektsgranskarane Anne Berit Mæland, Marta Havn, Halvar Havn, Reidar Olav Meling og Sigmund Steinsbø. Dei fem har eit felles mål, å finna sikre spor på det Simon Steinsbø skreiv om Marita i bygdebok for Bremnes:

«Etter segna skulle Marita vera av russisk ætt. Her i bygda vart ho kalla «Russa-Marto». Ho vart kjend med Endre på den måten at ho var kokke hjå tsaren av Russland, som var i sendeferd til København samstundes som Endre var i militærteneste der. Så bar det til at ho skulle ha barn med dåværande prins Carl av Danmark. For at dette ikkje skulle koma ut, vart det kunngjort for eit norsk regiment av marinesoldatar som då var i København, at den som ville gifta seg med jenta, skulle straks verta fri tenesta og få reisa heim. Endre steig då fram og sa seg viljug. Dei vart sende oppover med eit orlogsfartøy som skulle til Bergen, og vart sette i land i Øklandsvågen. Marta hadde ei stor kiste med seg med grovsmidd beslag og lås. Denne kista har vore i ætta si eige til straks før siste verdskrigen, og vart kalla Russarkisto, skriv Steinsbø, og legg til at det som særpregar segna er at mest alle som høyrer til denne ætta, veit at dei er av «russarslekt» og kan fortelja segna mykje likt. Andre utanom ætta blandar den saman med andre segner, og veit seg ikkje å vera av denne ætta».

Simon Steinsbø skreiv vidare:

«Endre Haldorson Gåsland, død 1752, gift med Marita Enevoldsdotter, død 60 år gamal i 1763. Born: a. Karl, gift Urang. Seinare fekk dei fleire born.

Og eitt er sikkert, Endre var «mariner» i den tida dette skulle ha skjedd. I kyrkjeboka står det ikkje at dei er vigde her i bygda, og Karl er heller ikkje døypt i Gåslandskyrkja.

Endre tenestegjorde på fregatten «Ebenezer», og vart dimittert den 20. september 1717.»

Reidar Olav Meling, som er i sjuande ættleden etter «Russa-Marta», har laga slektstre - med ikkje mindre enn 2850 namn.

Spanande og spesiell historie

Fire av dei fem slektsgranskarane høyrer til den noble slekta, men ikkje Sigmund Steinsbø. Likevel er han den ivrigaste - og primus motor i det møysamelege arbeidet.

- Eg ættar ikkje etter prinsen eller Marta, men tykkjer at historia er svært spesiell, så det må vera interessant å finna ut om det er sanning i segna. Ikkje minst for etterkomarane deira, seier Steinsbø.

Hundrevis av nolevande ætlingar etter «Russa-Marto» på Gåsland kan dermed vera i slekt både med det norske og danske kongehuset. Og namna Marta og Karl går att, dei har vore mykje nytta sidan 1700-talet.

- Historia om «Russa-Marto» er spanande. Det som er heilt klart, er at tsar Peter den store var i København våren og hausten 1716, i samband med at han prøvde å få på plass ein allianse mellom Russland og Danmark, mot Sverige. Truleg hadde han med seg stort reisefylgje, også eigne kokkar. Marita var ei av desse.

Dessutan er det dokumentert at Endre Halvorsen frå Gåsland, som gifta seg med Marita/«Russa-Marto», blei dimittert i 1717.

- Det er vel heller ingen grunn til å tvila på at paret nokre år seinare kom til Øklandsvågen med ein dansk/norsk marinebåt, seier Sigmund Steinsbø og oppmodar folk til å DNA-testa seg.

- Det gjer ikkje vondt, berre ein spyttprøve, og det kostar 600 kroner, seier Sigmund Steinsbø, som alltid har test-sett tilgjengeleg.

- Kva kan DNA-prøvane bevisa?

- DNA-spor blir usikre når det går ut over femte slektsleddet, og me leitar no i sjette, sjuande og åttande leddet. Me er dermed utafor radaren, men det kan kompenserast ved at mange testar seg, forklarar Steinsbø, som har sett seg svært godt inn i dette kompliserte feltet.

- Men det er klart, det blir berre spekulasjonar - like fullt er det utruleg spanande!

Omfattande slektstre

russamarto.no heiter nettsida, og der blir alt nytt om arbeidet lagt ut. Johannes Steinsbø har laga oversiktleg og ryddig side, medan Reidar Olav Meling er ansvarleg for slektstreet.

- Det er to dokument, eit XL/rekneark med fullstendig oversikt over slekta, så langt me har vore i stand til å finna, og eit PDF-dokument som skal gjera det meir oversiktleg å finna ut av. Kvar person får sitt eige nummer, i tillegg til ein referanse til bygdeboka. Slik vil det bli enkelt å finna fram, seier Meling, som har mange timar jobbing bak seg.

- No har me 2850 namn, og er enno ikkje i mål, meiner han.

- De planlegg vel snart eit kjempe-slektstreff?

- Nei, me har ikkje tenkt på det, men det hadde vore kjekt med ein studietur til København. Mon tru kva som gøymer seg i arkiva der, undrar slektsgranskarane.

Tekst og foto: Kristine Sele