Samarbeid, hjelp og støtte i industrien

I denne avisa kan lesarane våre finna fleire artiklar frå næringslivet i kommunen. Fellesnemnaren for sakene er positive nyhende for verksemder i det lokale næringslivet, i tillegg til eit medvite, mangeårig arbeid for å rekruttera lokalungdomane inn i industriyrka våre.

Næringslivet på Bømlo er variert og satsingslystent, og satsinga ber frukter i form av støtte til nye prosjekt som er på gang, både frå stat og fylke, viser det seg. Mellom anna frå Enova, som denne veka løyvde over seks millionar kroner som skal gå til investeringar i nye landstraumsanlegg både i Rubbestadneset og i Langevåg, til nytte for lokal industri og fiskeri. I tillegg til dette kom meldinga om støtte til verksemder i kommunen frå fylkeskommunen på nærmare 200.000 kroner totalt. Gledeleg for dei som no mottek støtte i ein viktig etableringsfase for sine verksemder.

Kjekt også å sjå at det er nokon som vågar å satsa i tunge tider på å skapa seg eit levebrød. Det er kanskje nettopp i slike tider at satsing er viktigast. Då blir det viktig med gode, offentlege støtteordningar som kan vera med å tryggja den første delen av ferda for slike industriverksemder.

I mange år har skuleverk og næringsliv arbeidd saman og skapt eit samarbeid som mange kallar Bømlomodellen. Denne veka følgde lokalavisa ungdomar under utdanning rundt på vitjing ved industribedrifter i Rubbestadneset. Her får ungdomane viktig informasjon og inspirasjon på vegen fram til ferdig utdanning og deltaking i yrkesliv. Ei spennande vitjing også for oss i lokalavisa som får fortelja resten av lokalsamfunnet om alt det gode arbeidet som vert gjort jamnt og trutt innan dette feltet.