Satsar på ungdomsarbeidet i Sangaste

Julaftan går takkofferet i alle kyrkjene våre til vennskapskyrkjelyden vår i Sangaste. Pengane skal i hovudsak går til å styrkja ungdomsarbeidet i kyrkjelyden der.

Vennskapsarbeidet mellom sokneråda på Bømlo og kyrkjelyden i Sangaste vart så smått starta opp hausten 1993, og allereie i 1995 var representantar frå Estlandskomiteen på Bømlo på besøk hos den vesle kyrkjelyden sør i Estland, det sokneprest Ivo Piil og kona hans Riina dreiv kyrkjelydsarbeidet.

Dei første åra vart takkoffer til Sangaste i kyrkjene våre nytta til å rusta opp kyrkja, mellom anna med elektriske varmeomnar.

Kyrkja i Estland har svært lite offentleg støtte, og slit med å skaffa midlar til det mest elementære.

Ivo Piil er framleis sokneprest i den vesle kyrkjelyden, og han jobbar iherdig for å styrkja det åndelege arbeidet der.

- Men hovuddelen av midlane går til å satsa på ungdomsarbeid, fortel sokneprest Aksel Lygre. Han har vore to gonger i Sangaste i år, mellom anna saman med ungdommar frå U-Alpha på Laurhammer.

- Ungdomane våre var flotte og frimodige representantar og det vart knytt svært verdifulle kontaktar mellom dei norske og estiske ungdommane, seier Lygre.

Zumba var nytt og ukjent for mange, men er kontaktskapande i ungdomsgjengen.

Ulike haldningar

Det er stor forskjell på haldningane hos norske og estiske unge. Der dei norske ungdommane frimodige og stolte stod fram som kristne, vaar dei estetiske ungdomane meir tilbakehaldne. Difor er kontakten med nordmennene viktig for dei estiske ungdommane, seier Lygre. Han rosar ungdommane frå Laurhammer for måten dei opptredde på under sommarleiren dei var med på i Marja Talu.

- Men på same måten som her, reiser ungdommane ut for å gå på skule og å studera slik at det er vasnekelg å halda kontinuitet i arbeidet, vedgår Lygre.

Men han seier at sommarleirane, der ungdommane møtest, er ein viktig arena for å byggja det åndelege ungdomsarbeidet.

- Og det er særs flott å oppleva at mange unge tek i mot den kristne trua. Difor er me glade for at såkalla eittåringar frå Det Norske Misjonsselskap i Norge er på plass og følgjer opp ungdomsarbeidet i Sangaste medan dei gjer teneste i nabobyen, seier Lygre.

Marja Talu, sommarleirstaden der estiske og norske ungdommar treffest ei veke kvar sommar.

Barneheimsbarn deltek

Han nemner også at barn og unge frå ein barneheim i nærleiken vert inviterte til sommarleiren i Marja Talu.

- Dei har det litt strengt til vanleg, og det er nydeleg å sjå smila deira koma fram i løpet av den veka sommarleiren varer. Ho som driv leiren heiter Sirje Luther og gjer ein formidabel jobb, rosar Lygre.

Både ho og presten Piil er hardt arbeidande menneske. Piil ha ein sivil undervisingsjobb i tillegg til prestegjerninga, og kvalifiserer heilt klart for tittelen ekte eldsjel.

- Eg trur vennskapsarbeidet betyr veldig, veldig mykje for estarane i Sangaste. Folk er blitt kristne og livet har endra seg. Det går sakte rette vegen materielt, men det er stor arbeidsløyse, lønene er låge, og det er ein del sosial naud. Dei er takksame for gåvene frå Bømlo, dei betyr svært mykje for det viktige kyrkjelydsbyggjande arbeidet, seier Lygre.