Saueskit på hiskavegen blir politisk sak

Etter at det i sommar kom ny asfalt på kommunevegen mot Hiskjo, har beitande sauer lagt sin elsk på vegen og legg frå seg «visittkort» i massevis.

I førre veke nådde saka om saueskitinga på Hiskavegen politikarane i utval for areal og samferdsle. Då tok Ove Halleraker (Sp) opp situasjonen med sauene som skit ned den nyasfalterte vegen, til irritasjon for mange som dagleg ferdast fram og tilbake frå Hiskjo.

- Eg er blitt beden om å spørja om dette, sa politikaren.

- Kva reglar gjeld for gjerdeplikt langs kommunal veg? Det at sauene skit på asfalten på vegen, har blitt eit stort problem for dei som ferdast der. Er det ikkje berre å setja opp eit gjerde langs den kommunale vegen og få slutt på dette? Kva blir gjort med denne saka frå kommunen si side? spurde Halleraker, og retta spørsmålet til konstituert teknisk sjef Nils Kåre Nysæter.

- Dette er diskutert innan kommuneadministrasjonen fleire gongar sidan vegen vart asfaltert tidlegare i år, uttalte Nysæter.

- Me har førebudd ei sak på dette som skal opp politisk, men rådmannen avgjorde at me skulle venta litt med denne. Me vil prøva å komma tilbake med eit betre svar til deg på dette til neste møte i utvalet. Også kva som gjeld med tanke på gjerdeplikt langs offentleg veg vil me då komma tilbake til, fortalde Nysæter.

Problemet med mykje saueskit på denne offentlege vegen var nyleg oppe på lesarbrevplass i lokalavisa, og det har også vore diskutert mykje på somme lokale facebooksider.