Seier ja til skulesamanslåing

Bømlo kommunestyre stiller seg positivt til samanslåing av dei vidaregåande skulane i kommunen. Føresetnaden er at fagtilbodet blir halde oppe, og helst styrkja.

Dette går fram av ei uttale som i dag går ut både til Hordaland fylkeskommune og til alle dei politiske gruppeleiarane i fylkeskommunen.

Felles uttale

Kommunestyret diskuterte saka i går kveld, måndag. Bakgrunnen var pressemeldinga om den fylkeskommunale skulebruksplanen frå fleirtalet i fylkeskommunen, nemleg Arbeidarpartiet, Kristeleg folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Kommunestyret meinte det var viktig å få fram kommunen sitt syn før opplæring- og helseutvalet handsamar den fylkeskommunale skulebruksplanen på torsdag.

Sjølv om kommunestyret ser positivt på samanslåing av Rubbestadnes vidaregåande skule og Bømlo vidaregåande skule, må fagtilbodet minst bli like bra som i dag.

- Bømlo kommune vil med dette understreka at dersom ein samanslått skule inneber reduksjonar i dagens fagtilbod, så er det ikkje ei akseptabel løysing for kommunen, heiter det i uttalen som vart vedteken samrøystes.

Krev investeringar

I uttalen seier kommunestyret at fagtilbodet må bli minst like godt som i dag når dei to skulane blir slått saman. Gjerne betre.

- Ein ny samanslått skule med eksisterande og nye fagtilbod vil krevja investeringar i nybygg/påbygg uansett kva for ei lokalisering ein vel, også om det skal gjennomførast pilotprosjekt, heiter det i uttalen.

Kommunepolitikarane uroar seg over at det er uklart om fagtilbodet på dagens to skular blir vidareført på ein samanslått skule. Det er også uklart om dei naudsynte investeringane i nybygg blir gjennomførte som følgje av dette.

Kommunestyret seier samstundes at planane om eit pilotprosjekt er positive. Kommunen meiner det er viktig at kommunen, næringslivet og særskilt industrien jobbar tett saman med fylkeskommunen i utforming og utvikling av prosjektet.