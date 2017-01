Sender Bømlopakken II ut på høyring neste veke

Rådmannen i Bømlo sender ut saksutgreiinga rundt bompengeinnkrevjinga til Bømlopakken II i neste veke.

- Vårt mål er ei full høyring. Det blir høyringsfrist på seks veker. Så er planen å få opp saka om Bømlopakken II med innkomne høyringsuttalar tidsnok til kommunestyremøtet i mars, opplyser rådmannn Geir Ebbesvik Aga til Bømlo-nytt.

Kommunestyret handsama Bømlopakken II i sitt møte i kulturhuset 31.oktober. Då vedtok politikarane at høyringsnotat rundt bompengeprosjektet og innkrevjingsmåte til det, skulle sendast ut på høyring.

I Bømlopakken II skal det krevjast inn bompengar over ferjesambandet Langevåg-Buavåg (biletet), ved bomstasjonen på Spissøy og ved fire innkrevjingspunkt rundt Svortland. Foto: Nils-Tore Sele

Måtte venta på opplysningar

- Det er ulike grunnar til at me venta til over nyttår med å senda saka ut på høyring. Me måtte mellom anna ha med oss kva statsbudsjettet sa om elbilar framleis skulle ha fritak for bompengar før me sende ut det frå oss. I tillegg har me venta på opplysningar som Statens vegvesen skulle skaffa oss frå Vegdirektoratet, opplyser rådmannen.

Regjeringspartia og støttepartia sette fram ein ny regel om at elbilar (nullutsleppskøyretøy) ikkje skal betala meir enn maksimalt 50 prosent av takstane for konvensjonelle køyretøy for bompengar, ferjebillettar eller parkering i sitt forlik rundt statsbudsjettet. Regelen opnar for at det lokalt kan bestemmast at elbilar framleis kan køyra gratis gjennom bomstasjonar.

I skrivande stund er heller ikkje høyringsnotatet som kommunen snart sender ut, ferdigskrive, fortel Ebbesvik Aga.

- For vår del er me i gang med den siste viktige kvalitetssikringa av dokumentet som blir sendt ut, seier rådmannen.

Folkemøte og dialogmøte

Han fortel at dokumentet vert sendt ut til alle vanlege høyringsinstansar, og ein kvar som måtte ha ei meining om saka, kan komma med sine synspunkt i høyringsperioden.

- Me vurderer også å skipa til eit folkemøte i løpet av høyringsperioden, og har dessutan planar om eit dialogmøte med det lokale næringslivet om Bømlopakken II slik at dei kan få komma fram med sine synspunkt, fortel rådmannen.

Bømlopakken II

. Skal gjennomførast i ei kostnadsramme på mellom 1,0 og 1,2 milliardar kroner

. Hordaland fylkeskommune bidreg med inntil 120 millionar kroner

. Bømlo Vegselskap AS skal gå over i det nye regionale vegselskapet som kjem frå bompengeinnkrevjinga startar, truleg frå hausten 2018

. Bompengebrikkene skal innehalda 60 turar og ha ein kostnad på mellom 1.500 og 1.800 kroner for abonnentane. Bompengetakstane blir på mellom 25 og 32 kroner for personbilar

. Det blir tak på månadleg passering og innbetaling på brikkene. Taket vert sett til 800 kroner for personbilar, og det vert timesregel for passeringar, det vil seia at brukar vert berre trekt for ei passering i timen

. Vedtaket frå oktober inneber at også elbilar må betala same takst som andre bilar gjennom bomstasjonane

. Bompengeinnkrevjinga skjer på langevågsferja, ved Bømlobrua og frå fire bomstasjonspunkt som skal etablerast rundt Svortland

(Ovannemnde er med i kommunestyrevedtaket frå 31.oktober 2016)