Senioruniversitetet slår til igjen

Tysdag var tidlegare utanrikskorrespondent fro NRK i USA, Bjørn Hansen, forelesar for seniorane. Han gav seniorane eit innblikk i amerikansk politikk.

For tredje gong vitjar han dette universitet etter at det har vore val i USA. Denne gongen hadde han i oppgåve å forklara korleis Trump no sit som president der borte.

Etter eit rørande musikalsk innslag av to kulturskulejenter på fløyter fekk Bjørn Hansen ordet. Til ein fullsett storsal i kulturhuset starta han med byrjinga.

Kulturskule-elevane Ane Rønningen Stautland (t.v.) og Irene Jonassen opna unversitetsforelesinga med «Over The Rainbow».

Fire hundre års USA-historie

Han forklarte korleis dei kvite, mellom 320 millionar multinasjonale folkemengdene, har hatt monopol på makta og korleis dette monopolet no er borte.

Dei fyrste engelske immigrantane som busette seg i Minnesota var religiøse flyktningar. Her ville dei praktisera sin eigen kristendom i fred. Litt konflikt vart det med indianarane, men dei vart jo litt om litt jaga bort eller drepne. Nærast som ein digresjon nemnde Hansen at berre 16 år etter at dei hadde slege seg ned, oppretta dei det fyrste universitet i USA, Harvard i Minnesota.

USA i dag er bygd av innvandrarar. Han ville også minna oss på at desse immigrantane hadde med seg slavar. Slaveriet varte i 250 år og har vore kjelde til konflikt ved fleire høve. Så seint som då Colin Powell (tidlegare nasjonal tryggleiksrådgjevar og den første farga utanriksministeren i USA) var del av Bush-administrasjonen og ville kjøpa seg ein hamburgar i eit gatekjøken, fekk han beskjed om å henta burgaren på baksida. Han gjekk sjølvsagt derifrå.

Held minoritetsgrupper borte frå å delta i demokratiet

Hansen fortalde om systematiske metodar for å halda minoritetsgrupper borte frå vala. Mellom anna fortalde han om valet i Florida då Bush jr. skulle veljast.

Der bur det store grupper afroamerikanarar. Dei er ikkje kjende for å røysta på republikanarane. Røystelokala vart lagt langt borte frå der folk bur, denne gongen skipa dei på toppen av det trafikkontroll på den mest trafikkerte vegen dit, slik at køane vart milelange og mange snudde.

Manglande valkort og spørsmål kring identiteten og identitetspapira er andre måtar å leggja hindringar i vegen for desse gruppene. Ved folketeljingar den dag i dag i dag er folk merkte med rase, sa han. Latinamerikanarane har ei stjerne bak namnet sitt, det skal bety ukjent opphav. Så kan ein jo undrast over stadsnamna i California, den mest folkerike delstaten. Omtrent berre spanske namn, spanjolane var der fyrst.

Kvifor Hillary tapte truverde

- Alt kring e-postane til Hillary kan me berre gløyma. Det var ikkje noko ulovleg i dette, held Hansen fram.

- Men at ho snakka varmt om fattige og at ho støtta dette var verre. Ikkje berre tok ho fem millionar norske kroner for å halda eit føredrag for finanseliten. Ho røysta også for at kredittkortselskapa skulle kunne slå privatkundar konkurs om dei skulda småbeløp dei ikkje kunne kvitta seg med. Ei lov ho hadde fått mannen sin Bill Clinton til å trekkja då han var president. Kvifor? Jo, fordi no hadde ho fått valkampstøtte frå dei same selskapa, sa Hansen.

- I lag med det faktum at vanlege folk har tapt meir og meir på inntektssida. Mange kan ikkje lenger leva av ei inntekt. Løna har så og seie stått stille dei siste 20 åra. Skattesystemet gjev dei rikaste rett til å betala nærast det dei vil i skatt, medan vanlege lønsmottakarar må betala, forklarte den tidlegare NRK-journalisten.

Donald Trump har ikkje betalt skatt for dette same tidsrommet. Han appellerer til lågt utdanna kvite menn i alt vesentleg. Dei vil ha tilbake maktmonopolet som faktisk er tapt. Han spelar på rasemotsetnader, svertekampanjar og er ein notorisk lygnar, hevda Hansen.

- Han toler rett og slett ikkje å høyra at han ikkje er best, og nektar for dei mest openberre sanningane. Slik som ved innsetjinga. Han gjer alt for å skapa ei historie om at det frammøtte folkehavet her aldri har vore større, og skal ha kontakta parkvesenet for om mogleg å få fram ei «alternativ sanning».

Vidare spelar Trump etter konseptet splitt og hersk. Han heiar på ei oppløysing av EU og reaksjonære krefter.

- Eit farleg spel, veldig farleg spel, seier Hansen.

Trump er også i ferd med å skaffa seg mektige fiendar verda rundt. Og oppmodar til at fleire statar må skaffa seg atomvåpen, for ingen kan lita på USA lenger.

Putin

- Dette «samarbeidet» veit me ikkje så mykje om. Men dersom Trump trur han er ein betre strateg enn Putin, tek han skammeleg feil, understrekar Hansen. Til slutt, dei muslimske landa som ikkje er råka av innreiseforbod omfattar typisk dei statane der Trump sjølv driv forretning. Kjedeleg vert det ikkje framover.