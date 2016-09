Servogear vann kontrakt i Tyrkia

Servogear AS skal levera framdriftssystem for to passasjerkatamaranar som blir bygde ved Özata skipsverft i Tyrkia.

Den første leveransen av framdriftssystem skal sendast frå Servogear AS i Brubakken allereie innan utgangen av året, medan anlegg nummer to skal til Tyrkia i løpet av vintermånadene, går det fram av pressemeldinga som er sendt ut.

Leveransen er av typen Ecoflow Propulsor, og er sett saman av gir- og propellanlegg. Dei to passasjerkatamaranane som er under bygging er begge 39 meter lange.

Servogear AS sine framdriftsanlegg er om bord i snart 15 passasjerkatamaranar som er i rutedrift utanfor kysten av Izmir i Tyrkia. Foto: Servogear AS

Nyt fruktene av hardt arbeid

- Verdien av kontrakten ligg på om lag 20 millionar kroner. Det er det same som 20 prosent av årsomsetnaden hos oss dei siste par åra, seier administrerande direktør Torleif Stokke ved Servogear AS til Bømlo-nytt.

Han opplyser at for inneverande år vil omsetnaden hos Servogear AS passera 100 millionar kroner.

- Det er grunn til optimisme. Det ser lysare ut for oss no enn det som var tilfelle i fjor. Då måtte me redusera på arbeidsstokken. I og med at det er blitt meir å gjera, er ein del av dei jobbane tilbake no.

Stokke fortel at det er mange i verksemda som har arbeidd knallhardt gjennok ein tøff periode for Servogear AS for å skaffa verksemda meir arbeid.

- No ser me fruktene av det, understrekar han.

Viktig i fleire år

Den nye kontrakten er del av eit langvarig kundeforhold mellom verksemda på Bømlo og Özata-verftet i Tyrkia.

Det er til no bygd 13 slike passasjerkatamaranar ved verftet, og alle dei føregåande har også Servogear sitt framdriftssystem om bord.

- Kontraktane på desse anlegga har vore viktige for oss gjennom nokre tøffe år, seier Stokke.

Alle katamaranane skal gå i offentleg rutetransport utanfor byen Izmir, og er tinga av byadministrasjonen.

- Me er stolte over igjen å vinna ein slik kontrakt med dette tyrkiske verftet, fortel Stokke til Bømlo-nytt.