Sett i arresten for truslar om vald

Mann i 40-åra henta av politiet etter trugsmål om vald

Ein mann i 40-åra vart seint torsdag kveld henta av politiet og sett i varetekt i påvente av avhøyr etter at han truga med vald mot ei kvinne i 50-åra.



Begge var rusa då politiet kom til staden, men det vart ikkje funne skadar på kvinna som melde frå om truslane som tyda på valdsbruk.



Dei to er gamle kjenningar, og begge er kjenningar for politiet for liknande tilhøve, opplyser operasjonsleiar Håkon Tornes ved Sør-Vest politidistrikt sin politistasjon i Haugesund.



Mannen er i tillegg anmeld for bruk av narkotika, opplyser Tornes.