Sette klubbrekord

Det måtte ein ung bømling til då det blei sett ny klubbrekord i 16-årsklassen på 60 meter i Stord IL.

Unge friidrettsutøvarar frå Bømlo gjorde det skarpt under hallstemnet på Stord sist fredag. Jacob Vaula, som no spring for Stord, smelte til med sterke 7,30 på 60 meter. Det er ny klubbrekord for 16-åringar på Stord. I klassen for jenter 13 år, duellerte Anna Solheim, BIL mot Anna S. Bø, Fitjar på 60 meter. Fitjarjenta klokka inn på tida 8,94, Solheim fekk 8,95.