Skitnar til «Jesus verdens lys»

«Jesus verdens lys»-monumentet på Grutle har mista litt av glansen ved at nokon har byrja å kasta bos der.

«Samla dykk ikkje skattar på jorda ...» og «Du kan ingenting ta med deg dit du går» er ei bibel- og ei songlinje som kanskje illustrerer kvifor nokon i det siste har brukt det fint opparbeidde området under «Jesus verdens lys»-monumentet på Grutle som bosfylling.

Her ligg det no restar av ei innreiing som ser ut som ho kan ha vore brukt om bord i ein båt ein gong. Ei grønsakskorg frå eit kjøleskap og diverse metallskrap som beslag og feste for bord eller stolar.

Gjenstandane har blitt lagt der etter at hovudvegen ikkje lenger går langs gamle Husabrekka, der dette monumentet er malt på fjellveggen på austsida av vegen på veg oppover frå Hope i Grutlefjorden.

No går hovudvegen som kjent ovom bygda, oppe i haugane mellom Husa og Grutle.

- Me ønskjer ikkje slikt

- Det er vel det som gjer at nokon har sett sitt snitt til å leggja boset sitt her. Det er ingen som køyrer forbi på vegen lenger, seier vedkommande som tipsa lokalavisa etter å gått på tur i området, og observerte kva som låg inne på plassen.

Landbrukssjef Njål-Gunnar Slettebø i Bømlo kommune vert ikkje glad når lokalavisa er på tråden for å fortelja om den nye bosplassen nokon har laga til på Grutle. Han har ansvar for miljøsaker i den kommunale forvaltinga.

- Det er laga fint til rundt dette monumentet dei siste åra, og det er klart at me ikkje ønskjer at noko slikt skal skje på ein slik stad, seier landbrukssjefen.

Han fortel at det ikkje er første gongen at nokon har laga lokale bosfyllingar ved vegar som ikkje lenger er i bruk på Bømlo.

- Det same skjedde for nokre år sidan ved Langevåg, i svingane ved den gamle gravplassen, etter at vegen forbi vart avløyst av ny fylkesveg. Me ønskjer ikkje liknande situasjonar, seier Slettebø og fortel at for å få bukt med problemet ved Langevåg, vart det sett opp stengsel på den gamle fylkesvegen.

Grunneigar har ansvar

Landbrukssjefen er usikker på kven som har ansvaret for å rydda opp ved monumentet i Grutlefjorden, om dette ligg til det offentlege eller grunneigaren. Private midlar har i alle fall kosta opparbeidinga av uteområdet under monumentet, der det er fint asfaltert, murt opp stein, sett fram rastebord pluss lyskastarar som syt for at teksten på fjellet er synleg i den mørke årstida.

- Av karta er ikkje denne eigedomen skilt ut, så ryddingsansvaret må i første rekkje liggja til grunneigar i tillegg til dei som har kosta opparbeidinga av staden. Me i kommunen er innstilt på dialog om me vert kontakta, og kan i alle fall hjelpa til med å laga skilt som seier at det ikkje er lov å dumpa avfall der, seier landbrukssjefen.

«Jesus verdens lys» vart kosta av Steffen Hestenes (Grutle), som vandra ut til USA i ung alder på 1800-talet. Sist gongen han var heime på Grutle i sitt liv, i 1939, sytte han for at dette minnesmerket med religiøst bodskap vart malt på fjellveggen på sørsida av Grutlefjorden. Fjellmåleriet har sidan vorte vedlikehalde av slektningar av Hestenes.