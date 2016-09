Skjønar ikkje logikken bak nedleggingsforslaget

- Dei som sit oppe hos fylkeskommunen i Bergen burde teke seg turen til oss og sett kor bra Rubbestadnes vidaregåande skule verkeleg er.

- Me trur ikkje at dei veit kva dei eigentleg held på med. Dei må ta seg turen ned for å sjå korleis me har det.

Utsegna kjem når Bømlo-nytt møter Karoline Gåsland, Håvard Borgen Steinsbø, Sølvi Alvsvåg og Arthur Vold Vestvik som alle er andreårselevar ved Rubbestadnes vidaregåande skule.

Dei tykkjer at ei nedlegging av Rubbestadnes vidaregåande vil verta eit veldig tap for bømlasamfunnet. Håvard Borgen Steinsbø, Karoline Gåsland, Sølvi Alvsvåg går alle VG2 automasjon. Arthur Vold Vestvik går VG2 maritim. Foto: Nils-Tore Sele

Rosar undervisinga

- Eit utruleg samhald og miljø på denne skulen. Lærarane er fantastiske. Klassane er av ein sånn storleik at me får veldig god oppfølging, understrekar dei fire elevane.

Gåsland, Borgen Steinsbø og Alvsvåg utdannar seg innan automasjon og går på VG2 der. Arthur Vold Vestvik går VG2 maritime fag.

- Eg har tidlegare gått på HTG i Haugesund. Ein større skule med store klassar. Miljøet og oppfølginga var langt frå så god der som det er her, seier 19-åringen, som er eit par år eldre enn dei tre andre elevane.

Meiningslaust framlegg

- Kva synest de om framlegg til ny skulebruksplan for Hordaland fylkeskommune?

- Det er ikkje bra at dei føresleg å leggja ned Rubbestadnes vidaregåande skule. Det er eit dårleg forslag. Alt blir ikkje betre av å flytta det til Stord. På ein større skule blir det lett mindre tid til god undervising fordi det er større klassar og lærarane vil ikkje klara å følgja alle opp like godt, seier dei fire.

- Det gjev jo heller inga meining å leggja ned den skulen som er kåra til den beste i landet, seier Håvard Borgen Steinsbø, og ristar på hovudet.

Pendling drep læringsmotivasjon

- Det blir vanskelegare for bømlaungdom om dei må pendla til Stord. Mykje tid vil gå vekk til berre reisinga fram og tilbake. Eg har i alle fall ikkje lyst til å pendla. Pendlinga vil også ta vekk ein del av motivasjonen me treng i skulekvardagen, seier Karoline Gåsland.

- For oss som bur i Langevåg, er det ikkje attraktivt om skuletilbodet vert flytta til Stord. Eg trur fleire vil søkja seg til Haugesund. Då blir det ferjependling, eller å bu på hybel, seier Arthur Vold Vestvik.

Hybellivet passar ikkje for alle ungdomar, er dei fire samde om.

- Det å bu heime, ha familie og vener rundt seg og ein vidaregåande skule på Bømlo, er viktig for oss ungdomar. Det gjev meir tryggleik i kvardagen, meiner Sølvi Alvsvåg.

Øydeleggjande for Bømlo

Elevane ved den nedleggingstruga vidaregåande skulen har ikkje sans for at det er økonomiske argument som vert lagt til grunn når fylkesrådmannen går inn for å fjerna skulen. Dei meiner slik tenking fører til skular med lågare kvalitet. For sin eigen heimkommune er dei også uroa viss nedlegginga blir noko av.

- Å flytta dette til Leirvik, er øydeleggjande for Bømlo. Dette må me unngå. Me vonar at fylkestingspolitikarane ser dette, og kor viktig denne skulen er for lokalsamfunnet vårt, seier elevane.

Om løysinga vert slik for framtida at all vidaregåande utdanning på Bømlo vert lagt til ein ny fellesskule, så er dei opne for dette.

- Det er annleis å få det samla på Bømlo, enn at ein heil skule vert lagt ned og utdanninga flytta til Stord, seier dei.

For den yrkesfaglege utdanninga er nærleiken til dei store bømlaverksemdene viktig, også for elevane. Dei veit at eit godt samarbeid mellom skule og næringsliv i sin tur gjer det lettare for dei å få lærlingplass i ei av desse bedriftene.