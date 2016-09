Skuleforhandlingane held fram mot fylkestinget

Utval for opplæring og helse har ikkje konkludert kring framtida for dei vidaregåande skulane i fylket i dag. Politikarane treng meir informasjon og tid til å forhandla.

Då utval for opplæring og helse starta den politiske handsaminga av framlegg for ny skulebruksplan for Hordaland fylkeskommune i perioden 2017-2030 klokka 12.10 torsdag, var det fyrste som skjedde at utvalet gjekk frå bordet for eit gruppemøte som varte i 25 minuttar.



Då møtet igjen vart sett, synte det seg fort at det som i fylkespolitikken har namnet regnbogealliansen: Høgre, Venstre, Miljøpartiet Dei grøne, Raudt og Framstegspartiet, støtta av Sosialistisk venstreparti, ville få fleirtal for eit forslag som går på at det trengst meir tid til forhandlingar om framtidig skulestruktur og meir informasjon frå fylkesadministrasjonen før endeleg vedtak. I klartekst noverande skulestruktur med noko endringar.



Dermed vil det ikkje komma fram noko eintydig om framtidig struktur på dei vidaregåande skulane før fram mot fylkesutvalet, som skal gå føre seg 21. og 22.september.

Saksordførar for rullering av ny skulebruksplan for Hordaland fylkeskommune, Alexander Fosse Andersen, Sp, er også nestleiar i utvalet. Han understreka at partiet ville snakka med alle i arbeidet om å få gjennom ein ny skulebruksplan. Arkivfoto: Håvard Hammarstrøm



Treng meir tid

- Me gjev tilslutnad til alternativ null i saksutgreiinga, som baserer seg på vedtak gjorde under rullering av skulebruksplanen i 2012/2013, og som er justert for vedtak som er gjort seinare. Me ønskjer ein skulebruksplan med tydeleg distriktsprofil, sa Solbjørg Marjala, Raudt, som presenterte forslaget.



- Forslaget er ikkje fullstendig, så me vil bruka tida framover mot fylkesutval og fylkesting for å justera det og få meir informasjon, sa ho.



Alternativ null er i utgangspunktet gjeldande skulebruksplan og skulestruktur, og seinare fylkeskommunale vedtak i tråd med denne.





Mana til ansvar

- Me sluttar oss til forslaget, men vil understreka at me ønskjer å ta vare på skular innan dei økonomiske rammene som ligg til grunn i dag, uttalte Daniel Charles Hextall, SV.



Styringskoalisjonen innan fylkeskommunen, som er Ap, KrF og Sp, ville heller ikkje landa på eit standpunkt under debatten i utvalet.



Koalisjonen understreka at dei ønskte meir kunnskap om kva det vil seia å ikkje leggja ned dei vidaregåande skulane på Fitjar og i Austrheim. Også tilbodet om vidaregåande skule på Bømlo ville dei ha meir informasjon om frå fylkesadministrasjonen før eit endeleg vedtak.





Bømlo fekk støtte frå fleire

Utvalsleiar Emil Gadolin, A, sleit med å forstå kva opposisjonsalliansen meinte med sitt forslag.



- Me ønskjer å landa ein ansvarleg skulebruksplan, men me treng meir tid, og me vil ha ein plan med betre distriktspolitikk. Eg trur eigentleg ikkje at me står så langt frå kvarandre, sa Roald Stenseide, Frp.



Undervegs i debatten letta ein del av politikarane på sløret i samband med kva dei vil arbeida for. SV ville mellom anna arbeida for å oppretthalda dei vidaregåande skulane på Fitjar og Austrheim, i tillegg det tilbodet om vidaregåande utdanning på Bømlo.



- Vårt primærstandpunkt i saka er det som vart vedteke i 2013, at det skal arbeidast for å byggja ein felles vidaregåande skule på Bømlo. Me er også villige til å bevara den vidaregåande skulen på Austrheim, sa Venstre-representant Elizabeth Toft Erichsen.



- Me vil ha Austrheim vidaregåande skule. Me vil også ha det vidaregåande tilbodet på Bømlo. Me synest det er komplett uforståeleg at det i framlegg til skulebruksplan blir gått inn for å leggja ned den beste vidaregåande skulen i heile landet, sa Tom Sverre Tomren frå MDG under ordskiftet i saka.



- Også å oppretthalda Fitjar ser me som fornuftig. Me ønskjer ein distriktsprofil.



- I vårt parti ønskjer me å forhandla med alle parti, slik at me kan sikra eit godt utdanningstilbod i Hordaland fram mot 2030, sa nestleiar i utvalet, Alexander Fosse Andersen, Sp, som også er saksordførar i fylkeskommunen for rulleringa av skulebruksplanen.