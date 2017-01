Slakta aure for 250 millionar kroner

Brandasund Fiskeforedling AS, Sjøtroll sitt store slakteri på Bømlo, slakta i 2016 all aure for Sjøtroll og Lerøy-konsernet. Omsetnaden har lege fast på 250 millionar kroner dei siste åra.

- Omsetnaden ved Brandasund Fiskeforedling AS var ganske lik både i 2015 og 2016. Me har lagt bak oss to fine år her ved slakteriet, seier Nils Stikholmen, dagleg leiar for pakking og logistikk hos Sjøtroll-konsernet.

I 2016 vart det slakta 32.000 tonn fisk i Brandasund. Alt var aure, for slakteriet tok mot og slakta all aure produsert hos Lerøy og Sjøtroll i fjoråret.

- I år blir det litt annleis, for då skal me også slakta ein del laks her i Brandasund. Me var veldig nøgde med å ta oss av all auren. Det er ein fin fisk, godt kjøt og litt kjekkare å bala med synest eg, seier Stikholmen.

I og med at slakteriet berre slaktar og pakkar fisk for konsernet som eig dei, er det sjeldan at omsetnaden ved anlegget bykser mykje oppover. Ein måte omsetnaden kan veksa på, er om slakteriet kjøper og fileterer dagsfersk laks. I periodar med bra prisar på råstoffet, er det gode pengar å tena på denne produksjonen.

- Det var det meir av i 2015 enn i fjoråret for oss, og det viser også att på omsetnaden vår for det året, seier Stikholmen.

Han fortel at også slaktevolummessig har det vore stabile tal i Brandasund dei siste par åra.

- Stabilt slaktevolum gjev oss også ei stabil og jamn drift året rundt. Eigarane våre er flinke til å planleggja slaktinga, slik at denne vert jamnt fordelt utover året, seier Stikholmen.

Det er 73 fast tilsette ved Brandasund Fiskeforedling. I periodar då mykje fisk går gjennom slakteriet vert det leigd inn ekstra mannskap på mellombels basis. I slike periodar aukar arbeidsmengda til rundt 90 personar, fortel Stikholmen.

- Mange av dei som arbeider hos oss, er arbeidstakarar med høg kompetanse og lang ansiennitet, framhevar Stikholmen.