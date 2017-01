Slår til med badmintonhelg

Minst 50 små og store badmintonspelarar skal i elden i Rubbhallen denne helga.

Laurdag og sundag er det tid for badmintonturneringa Rubbsmash i Rubbestadneset. Eit trettitals barne- og ungdomsspelarar og rundt 20 spelarar i vaksenklassen skal tevla i turneringa der det blir avvikla opp mot 170 kampar totalt. Det blir kampar i både single, double og mix for både unge og eldre badmintonspelarar.

Rekruttering i rekordfart

- Me byrjar tidleg på føremiddagen og held på til langt ut på ettermiddagen, begge dagar, seier Jostein Urheim i badmintongruppa i Rubbestadnes idrettslag.

Han opplyser at dei tre siste åra har denne idrettsgruppa hatt ei flott utvikling. Det er like mange barneutøvarar i badmintongruppa som i fotballgruppa til idrettslaget. Unge spelarar frå klubben reiser rundt på turneringar kringom på Vestlandet, og gjer sine saker bra. Mellom anna fekk Rubbestadnes idrettslag to vestlandsmeistrar i badminton i november i fjor, opplyser han.

- Me er blitt ein av klubbane med flest aktive barnespelarar på Vestlandet, og dreg nytte av eit godt samarbeid med badmintonklubben på Karmøy. Der er Anne Lisbeth Flåten, som kjem frå Rubbestadneset opprinneleg, ei eldsjel og drivkraft. Den klubben har både NM-vinnarar og landslagstrenarar i falden, og er ein stor klubb. For ikkje lenge sidan var fleire av våre spelarar på samling, der dei vart instruerte av landslagstrenarar, og det er ein stor inspirasjon for unge badmintonspelarar frå Rubbestadneset, heilt klart, seier Urheim.

Inkluderande sport

Rubbsmash er ei turnering med lange tradisjonar. Badminton vart ei stor idrettsgrein hos idrettslaget i Rubbestadneset tidleg på 1970-talet, og sidan har også turneringa vore eit fast innslag, lenge i romjula, men dei siste åra flytta til første helga i januar.

- Turneringa er eit høgdepunkt både for store og små, og undervegs har me sal av kaffi og slikt, sånn at det blir litt meir sosialt når foreldra kjem for å sjå på sine håpefulle spela kampar, fortel Urheim og understrekar det gode, sosiale miljøet som har danna seg rundt badmintongruppa.

- Me blir som ein einaste stor familie, meiner han.