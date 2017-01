Slo seg laus på Rubbsmash

I helga deltok 40 spelarar på Rubbsmash i Rubbhallen. Det vart spelt 90 kampar fordelt på laurdag og søndag. Barn, ungdom og vaksne deltok med stort engasjement.

Det vart spelt kampar i både singel, double og mix for unge og eldre badmintonspelarar. Dei fleste spelarane representerte Rubbestadnes IL, men me såg og spelarar frå Bremnes og Moster.

- Rubbsmash er eit fint høve for bygdefolket til å bli kjent, seier Jostein Urheim i badtmintongruppa i Rubbestadnes Idrettslag.

Vemund Hus (12) og Erik Nitter (10), spelte ein god og jamn kamp mot kvarandre.

Full aktivitet

Turneringa starta tidleg laurdag og det vart spelt kampar på fire baner samstundes. Sjølv om dei fleste som deltok trenar i lag i vekene og spelar i same klubb, var det ingen som gav vekk sigeren utan ein real kamp.

Erik Nitter (10) og Vemund Hus (12) spelte ein jamn kamp i klasse U11. Dei måtte spela alle tre setta før det vart kåra ein vinnar, men Vemund Hus klarte til slutt å få eit lite overtak og vann kampen.

- Det var ein god kamp, seier dei unge badmintonspelarane.

Begge var samde om at å spela turnering er det kjekkaste med badminton.

Sebastian Hestenes (9) og Noah Rolvsnes (9) Synest det var topp på turnering. Elles går dei i same skuleklasse, spelar badminton i lag, spelar på same fotball lag, er like på håret. Men har ulikt syn på kva lag som er best i Premier League. Eine heiar på Tottenham og han andre Manchester United.

Leinga er nøgd

Det var eit godt organisert arrangement, og det såg ut som gjekk rundt heilt av seg sjølv. Når spelarane ikkje spelte sjølv, stilte dei gladleg opp som dommarar for andre kampar som var i sving.

- Før måtte me få inn foreldre til å halda teljinga og dømma kampar, men me var på ei turnering der me såg at dei spelarane som ikkje spelte sjølv, dømte kampar, og det var ein kjempegod idé, seier Kjetil Hus.

Alle dommarane gjorde ein super jobb, og det var yttarst få klager frå spelarane.

- Turneringa gjekk veldig fint, det var mange jamne kampar spesielt for dei minste. Rubbsmashen var og ein måte for dei yngste og eldste spelarane å bli kjende, seier Kjetil Hus.

Sebastian Hestenes i kamp.

Rekruttar

Det er eit stort badmintonmiljø på Bømlo og spesielt i Rubben.

- Me har plass til fleire og alle er velkommen, seier Kjetil Hus.

Emma Rolvsnes (13) og Irene Jonassen (12) spelte i klassen U13, og synest turneringa i Rubbhallen var kjempegøy. Emma har spelt badminton i tre år, og Irene har spelt i to år.

Irene Jonassen vann kampen mot Emma Rolvsnes denne gong, og ho gjekk til slutt heilt til topps i hennar klasse.

I badminton er det slik at alle får premie i dei yngste klassane og det vert ikkje kåra vinnarar i den aller yngste klassen. I dei eldre klassane blir det premiert alt etter kor mange som deltek.

Laurdag hadde dei følgjande klassar og premiering:

. U9: 5 spelarar.

. U11: 5 spelarar. Sebastian Hestenes vant

. U13 gutar: 10 spelarar. Fredrik Hestenes vant og Brynjar Hus kom på andre

. U13 Jenter: 5 spelarar. Irene Jonassen vant

. Vaksen dobbel: 6 par. Børge Mæland og Rune Grønnevik vant.

Søndagen så slik ut:

. U11 dobbel: 3 par spelte. Marius Kvernøy og Sebastian Hestenes vant

. U13 gutar dobbel: 4 par spelte. Brynjar Hus og Niklas Rasmussen vant

. U13 jenter dobbel: 3 par spelte. Christel Norum og Irene Jonassen vant

. U13 mix: 6 par spelte. Fredrik Hestenes og Celina Kvernøy vant

. Singel vaksne: 5 spelarar. Aleksej Iversen vann og fekk eit napp i vandrepokalen