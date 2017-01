Snart bestemmer BIL om storhallen skal byggjast

Forprosjektet rundt storhall på Leite er ferdig. No kjem snart avgjerda om det blir arbeidd vidare med planane.

- Me er i gang med å skriva ferdig sluttrapporten på forprosjektet me har utarbeidd om etablering av storhall på Svortland, seier Tore Kallevåg til Bømlo-nytt.

Forprosjektet om ny storhall på Leite ved Svortland vart det arbeidd med i brei skala utetter hausten i fjor.

I desember vart trådane samla og arbeidet med å utforma ein sluttrapport vart sett i gang. Denne sluttrapporten skal snart leggjast føre hovudstyret i Bremnes idrettslag, seier Kallevåg.

Det blir då avgjort om det skal arbeidast vidare fram mot realisering av storhallen, eller ikkje.

Denne illustrasjonen viser ein storhall teikna inn ved anlegga som utgjer Sentralidrettsanlegget. Hallen skal ikkje liggja slik han er plassert på teikninga, men flyttast aust for fotballbanen. Illustrasjon: Bremnes idrettslag

- Ei investering for bømlasamfunnet

Kallevåg er optimistisk. Han trur det går mot realisering av prosjektet.

- Eit lite atterhald er det, men eg har ikkje mista trua på å få dette til medan me har arbeidd med forprosjektet, fortel Kallevåg.

Han seier vidare at i løpet av februar vil innhaldet i sluttrapporten om storhallen bli presentert under eit frukostmøte for det lokale næringslivet, i regi av Bømlo Næringsråd.

- Mange har vore involvert i forprosjekt-fasen, og mange veit difor mykje om hallen og planane me har for han. BIL er tent med å få ut informasjon om storhallen raskt. Dette prosjektet vil bli ein stor dugnad og investering for bømlasamfunnet, og treng støtte frå næringslivet skal me få hallen bygd, seier Kallevåg.

Han opplyser at sluttrapporten som snart er ferdig er grundig og god.

- Det blir spennande å sjå mottakinga på rapporten, fortel Kallevåg.

Arena for store samlingar

Planane om storhall på Leite, har i seg ein fullskala innandørshall med fotballbane.

Hallen skal vera knytt opp mot allbruk, og vera ein arena for både konsertar og messer. Proporsjonane på bygget blir store. Ein snakkar fort om eit bygg på 10.000 rutemeter i grunnflate. Då Bømlo-nytt i fjor intervjua Kallevåg om planane, vart det nemnt ein stipulert byggjekostnad på 100 millionar kroner for prosjektet.

- Området på Leite med ny ungdomsskule, Sentralidrettsanlegget og den vidaregåande skulen, gjev mange bruksområde for ein slik hall. Me utelukkar ikkje noko. Med hallen på plass om nokre år, kan dette fort bli ein arena for store, nasjonale samlingar, sa Kallevåg til Bømlo-nytt i september då lokalavisa intervjua han og prosjektleiar for storhallen, Geir Arne Hilt.

Involverer bømlasamfunnet

Utspringet for planane ligg hos Bremnes idrettslag. Vinteren 2015 byrja diskusjonen om planane i idrettslaget. Avgjerda vert teken om å gå vidare, og planen vart første gong presentert under 70-årsjubileumet til idrettslaget på hausten. Det står også om prosjektet i jubileumsboka til idrettslaget som kom ut i 2015.

Ein god del har skjedd sidan. Idrettsrådet på Bømlo vart kontakta og informert våren 2016. Ideen var først lufta overfor dei andre idrettslaga på Bømlo. I fjor haust gjekk initiativtakarane ut i brei skala. Utanom idretten, vart kulturlivet og næringslivet på Bømlo kontakta. Meininga er at storhallen skal vera for heile Bømlo, sjølv om prosjektet har sitt utspring i Bremnes idrettslag.

Plasseringa av hallen er sett. Det blir på Leite, for å dra effekt av synergiane som kan skapast gjennom alt som allereie er på plass i dette området av skular, barnehagar og idrettsanlegg.

På ettersommaren vart fem arbeidsgrupper danna. 30-40 personar frå heile kommunen arbeidde for å utforma forprosjektet, og det var mellom anna treff med lokalt næringsliv, kulturliv og idrettsliv for å informera om prosessen.