Etter regntunge og mørke dagar, opplevde dei som var tidleg ute tysdag morgon ein flott soloppgang over Bømlo. Blant dei som var tidleg ute på tur, var Geir Einarsen, og me døyper gjerne øya vår om til «soloppgangens øy» etter å ha sett desse flotte bileta av morgonhimmelen over Bømlo. Nyt synet!