Spennande jakt etter spor

Hans Barane var den første på politihuset i Haugesund som vart kriminalteknikar på heiltid, etter at det ei tid ikkje hadde vore slik stilling. I dag leiar han ei avdeling med til saman fire tilsette. - Jobben er å knytte personar opp mot handlingar ved hjelp av spor, og bevise både skuld og uskuld.

Finnåsingen hadde ei særskilt interesse for kriminalteknikk heilt frå han tok til i politiet. Han fekk hovudansvaret for dette på Bømlo lensmannskontor, og tok etter kvart fleire kurs. Mellom anna hospiterte han ei tid i Bergen for å lære meir. Etter ei tid utan krimteknikar på heiltid i Haugesund vart Barane tilsett i slik stilling.

- Her byrja eg på «scratch». Før gjekk me på kurs. Kriminalteknikar 1 og 2 og brann 1 og 2. I dag er dette eit eige studium på politihøgskulen.

Barane helsar på Torstein Nielsen i Scandinavian Star-kommisjonen. Kommisjonen var på synfaring i Rubbestadneset for å lære om brannen om bord på MF «Strand» Arkivfoto: Håvard Hammarstrøm.

Jakta er spennande

- Det er eit spennande felt. Jakta på spor. Det å finne ein mistenkt i registeret er kjekt, seier Barane. Han hugsar enda då han fekk sin første match på eit fingeravtrykk. Det var eit kick!

- Kriminalteknikarmiljøet i Noreg er lite. Alle kjenner alle. Eg trivst veldig godt. Avdelinga her i Haugesund vart utvida til to, så tre og fire tilsette. Me kan bli fleire. Etter samanslåinga av politidistrikt blir me no eit eige avsnitt, avsnitt for sporsikring, underlagt krimteknisk seksjon i Stavanger. Eg må få rose kollegaene mine. Me har eit veldig godt arbeidsmiljø.

Hans Barane tykte det var godt å kunne gjera ein innsats i regjeringskvartalet etter terroråtaket 22. juli 2011. Arkivfoto: Vidar Alfarnes.

Kriminalteknisk forum

I mars i fjor vart Barane leiar i interesseorganisasjonen Kriminalteknisk forum. Dette er ikkje ei fagforeining, men ein organisasjon som legg vekt på fagleg utvikling og betre innsikt i faget. Den landsdekkjande organisasjonen, som også er open for etterforskarar i forsikringsselskap og brannmannskap, skipar til fagsamlingar og gir ut fagbladet «Bevis» fire gongar i året.

- Kriminalteknikk er eit fantastisk fag.

Her syner Barane bevisskapa der politibetjentane legg inn bevis. Når bevis i ei sak er lagt inn i skapet blir dette låst. Frå då av er det berre krimteknikarane som har tilgang til skapet og bevisa. Foto: Håvard Hammarstrøm.

Brann og ulukker

Arbeidsoppgåvene til krimteknikarane er svært varierte. Ofte blir det henta inn ekstern fagkompetanse. Sakkunnige som kan assistere krimteknikarane i deira arbeid. Det gjeld ikkje minst når det har vore ulukker på industriarbeidsplassar. Her samarbeider politiet også med Arbeidstilsynet. Krimteknikarane nyttar seg også mykje av kompetanse i eltilsynet i jakta på brannårsaker, og i trafikkulukkegruppa til biltilsynet i samband med trafikkulukker. Narkotikasaker og drapssaker er døme på saker der krimteknikarane er tett på.

- Me jobbar mykje med brann, det å finne brannårsak. I tillegg er det ein del ulukker og valdssaker.

Sjølv om DNA-teknologien har komme langt er fingeravtrykk stadig viktig bevis i kriminalsaker. På dette arkivbiletet ser me politibetjentane Nils Blikra og Karina Nilsen gjennomføre tekniske undersøkingar etter eit innbrot på Svortland skule i 2013. Arkivfoto: Håvard Hammarstrøm.

Har ikkje sett alt

I sine 35 år i politiet har Barane opplevd mykje.

- Eg har slutta å seie at «no har eg sett alt», for då skjer det noko, seier han. Sleipner-forliset, flyhavari, og Birgitte Tengs-saka er berre nokre av sakene Barane har arbeidd med.

- Tengs-saka har eg arbeidd med i over 15 år. Det er ei sak eg har lært mykje av reint fagleg. I dag jobbar eg ikkje lenger med saka direkte, men har stilt meg til rådvelde for dei som jobbar med saka. Det er på ein måte godt å få litt distanse til den saka no. Me kan ikkje førestille oss kva dei to familiane har gått igjennom.

Hans Barane (til høgre) og kollega Kristian Aase gjer seg klare til å gå under dekk på MF «Strand». Johannes Simonsen er også med i kriminalteknikarteamet i Haugesund, og Dagny Sundfør tek til om kort tid. Arkivfoto: Håvard Hammarstrøm.

I regjeringskvartalet

Bømlo-nytt fortalde i 2011 at Barane var mellom krimteknikarane som arbeidde i regjeringskvartalet etter terroråtaket 22. juli. Han seier det var godt å kunne bidra og gjera ein innsats. Det var ein spesiell og krevjande jobb.

- Det viktige for oss der var å finne restar av bilen som vart brukt, bomba og dei omkomne. Eg tykte det var godt å få bidra og gjera noko. Det opplevde eg utelukkande som positivt, seier krimteknikaren. Sjølv om dette arbeidet var utfordrande tykkjer Barane det er mange saker det har vore tyngre å jobbe med, som familiedrapssaker, og då særskilt der barn er involverte.

- Det er saker eg aldri gløymer.

Debrifing

I instruksen står det at det skal setjast av tid til debrifing.

- Etter Sleipner vart det bestemt at me ikkje hadde tid til debrifing fordi Kongen skulle komme. Det hadde ikkje skjedd i dag, seier Barane, og legg til:

- Me må vera medvitne at arbeidet påverkar oss, og at me reagerer, sjølv om me gjerne seier at det går greitt. Me kan ikkje ta ei «John Wayne-haldning». Me er nøydde til å reagere. Folk reagerer ulikt, og det er greitt. Me må ta oss tid, men me kan ikkje dvele ved det heller. Gjer ein det bør ein gjerne vurdere eit anna yrke, påpeiker han.

Hektisk kvardag

Barane føler at stor arbeidsmengd gjerne kan vera ei større utfordring enn inntrykka dei får ute i felten. Særleg når dei får ei stor sak.

- Då er me også sårbare ved at me er så få. I samband med oppdrag som Sleipner-ulukka og flyhavari har me dessutan ei eiga identifiseringsgruppe som tek sjølve arbeidet med å identifisere omkomne. Det lettar arbeidet vårt. Me fire er også tett på kvarandre i kvardagen og kjenner kvarandre godt.

Kripos

- Me høyrer til dømes på nyhendesendingar om saker der det blir gitt bistand frå Kripos?

- Får me støtte frå Kripos er det fagleg grunngjeve. Det kan vera spesielle ting me treng hjelp til. Dei kjem ikkje for å avlaste oss av di me har mannskapsmangel. Me skal klare oss sjølve. Me har veldig god hjelp av Kripos.

Brann

- Det å finne fram til brannårsak må vera krevjande når skadane blir omfattande, som til dømes på MF «Strand»?

- Ja, det er vanskeleg når alt er utbrent. Men det er ikkje nødvendigvis dei store brannane som skaper størst vanskar for oss. Ein liten brann har gitt oss mykje hovudbry. Samstundes kan det vera krevjande å arbeide med store og kompliserte brannar. Dette kan ta fleire veker. Me har god nytte av at dei har brannstudie på HSH. Me har gjennomført fleire forsøk der som har vore nyttige for oss. Det er ikkje alltid teorien stemmer med røynda før me har prøvd dette ut.

Barane fortel at politiet har god hjelp i brannvesenet som kan seie noko om brannutviklinga, og eltilsynet som kan fortelja avgrense kor i det elektriske anlegget har kortslutta. Kortslutning er eit unikt spor som gir ein god peikepinn når teknikarane skal avgrense området der brannen har starta.

- Ein brann startar ikkje av seg sjølv. Spørsmålet me skal ta stilling til er om brannen er resultat av ei villa handling, om han er påsett, seier Barane.

Forsikringssvindel

- Er det mykje forsikringssvindel?

- Det er oftare brannar der det ikkje handlar om forsikringssvindel, men det er likevel ein stor del svik mot forsikringsselskap. Påsette brannar er eit stort problem. Forsikringsselskapa har også sine eigne etterforskarar. Dei har lågare bevisbyrde enn oss. Det kan til dømes vera at me konkluderer med feil bruk av elektrisk anlegg, og me ikkje kan bevise at det er gjort med vilje. Samstundes lever me i ei tid med stadig fleire duppedittar, seier Barane. Brann i mobiltelefon kan gjera stor skade. Barane rår frå å lade mobiltelefonen om natta.

DNA og fingeravtrykk

Då Barane hospiterte i Bergen rundt 1990, måtte det blodflekkar på storleik med eit kronestykke til for at politiet kunne sikre DNA. I dag er ein mikroskopisk drope nok. Dette er til stor hjelp, men byr samstundes på nye utfordringar. Når sjansane blir større for å finne folk med mindre mengd DNA, stiller det større krav til kunnskap hos teknikarane. Og dessutan stiller det større krav til å vera sikker på at rett gjerningsmann blir tatt. Mellom anna blir det eit spørsmål om kor sikker ein kan vera på resultatet, og at DNA ikkje har smitta over frå ein ting eller person.

- DNA er eit fantastisk hjelpemiddel, men eg føler at det i dag blir lagt for stor vekt på DNA og biologisk materiale i høve til fingeravtrykk. I media kan det nesten sjå ut til at ei sak ikkje vil bli oppklart om det ikkje er innhenta DNA. Det er feil. Me oppklarte saker med tekniske bevis også før me henta inn DNA. Fiber, frå klede, fingeravtrykk og andre tekniske spor er framleis viktige og gir substans. Eg hugsar ei sak der same brekkjern vart kopla til over 30 innbrot. Det er eit godt døme på ei sak der DNA ikkje var avgjerande. Me kan matche billakk og knust lykteglas til bilmerke og modell. Fingeravtrykk er eit viktig og godt bevis som ikkje har gått av moten. DNA er eigentleg berre ein liten del av dei tekniske bevis som me kan nytte oss av.

Sensor Barane

Krimteknikaren er tydeleg på at det å opparbeide seg erfaring, og dele av erfaringa med yngre kollegaer, er viktig. Han rosar utdanningstilbodet som dagens krimteknikarar får. Her har det skjedd mykje dei siste åra. Likevel er det mykje kunnskap ein berre kan tileigne seg igjennom erfaring.

- Eg er sensor i kriminalteknikk og reiser ein gong i året til Bodø. Det gjer at eg lyt halda meg oppdatert på det grunnleggjande, og samstundes er det kjekt å følgje med på kva dei nye studentane lærer.

Hamnar i registeret

- Ser du krimseriar på fjernsyn, som til dømes CSI? Har dei gjort god nok research?

- Ja, eg har vel sett kan hende maks tre episodar. Det var steikje interessant, og dei har gjort researchen sin. Men det er ikkje alt som går like raskt som du ser på fjernsyn. Det er ein gimmick. Men å søkje etter treff i fingeravtrykksregisteret kan gå raskt, seier Barane. Politiet har både fingeravtrykksregister og DNA-register. Dei som blir frikjente, blir sletta frå desse, men fingeravtrykk kan til dømes bli overførte til nye saker dersom det dukkar opp slike. Dei som blir dømte får sine fingeravtrykk og DNA registrerte permanent.

Herlege Finnås

Barane tykkjer det berre er positivt å pendle frå Finnås til Haugesund. Han får bokstaveleg tala litt avstand mellom jobben og heimen. Den distansen set han pris på.

- Du sa då eg ringde at du helst ville treffa meg på kontoret, og at kvelden er «heilag». Det er viktig for deg å skilje jobb og privatliv?

- Ja, det var det mest positive med å byrja her i Haugesund. Det er herleg å koma heim.