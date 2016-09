Spring for ein million kroner

For tjueniande gong er planlegginga av Løp for livet i gang, og det er høge mål arrangørane har sett seg i år.

Den nye komiteen for Løp for livet, har berre vore i sving ei veke, men har allereie mange og spennande planer for årets innsamling.

Joakim H. Løkke er årets leiar og har hovudansvaret.

- Me er enno på eit tidleg stadium i planlegginga, men eg føler me har fått gjort mykje, seier den ferske leiaren. Årets komite består av seks personar,

men dei kan fortelje at engasjementet er stort blant dei andre medelevane.

- Me er eit veldig stort kull i år, og det er mange som vil hjelpa til, seier Henrikke Hollund, som er kasserar.

Tenkjer nytt

I år vil dei prøve å tenkje nytt og særleg innan korleis dei skal få inn pengar til aksjonane.

- Me tenkjer på løysningar der me kan bruka Vipps. Det er ikkje så mange som har kontantar liggjande lengre, seier Joakim H. Løkke.

Vipps er ein app der ein kan bruka mobilen til overføring av pengar. Elles skal det arrangerast nattcup i november, konsert på nyåret, loddsal, sponsorløp, bedriftsløp og skuleløpet,

- Me har mange planer og me håpar me får gjennomført desse. Me er så heldige at me har hatt mange som har gjort dette før oss, så me kan ta med oss tidlegare erfaringar på godt og vondt, seier nestleiar Lars Esperø.

Dei håpar dei kan klara å få inn ein million kroner, sjølv om dei forstår at det blir ein krevjande jobb.

- Me håpar på stor deltaking og at mange vil delta, seier Løkke.

Oppfordring

- Me håpar særleg at fleire bedrifter vil stilla opp i år, me skal i alle fall starte tidleg med å engasjere dei, seier Joakim H. Løkke. Sjølv om dei nett har starta opp har dei alt fått inn pengar.

- Me var så heldige at me fekk overskotet frå klassekassen til dei som gjekk ut av ungdomsskulen på Moster, det er me kjempetakknemlege for, seier Henrikke Hollund. Beløpet var på over ti tusen kroner.

Tar mykje tid

Det går mykje tid i eit slikt arrangement, men gjengen seier dei får tid til lekser.

- Det tar mykje tid av skuletida og utanom, men lærarane har forståing, og vil hjelpe oss å leggje til rette, Men det blir ikkje tid til så mykje anna utanom dette akkurat no, seier Joakim.

Komiteane var likevel aldri i tvil om at dei ville ta tradisjonen vidare.

- Dette er blitt eit stort og viktig arrangement for Bømlo Vidaregåande, og elles i kommunen at det var aldri snakk om noko anna, avsluttar komiteleiar Joakim H. Løkke.