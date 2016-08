Startar bryggjeri i Langevåg

Ni lokale entusiastar står bak mikrobryggjeriet Bømmeløen bryggerhus i Hovlandshagen. Det første bryggjeriet i Bømlo selde ølet sitt for første gong sist helg.

- Det er om lag eitt år sidan Gunnar og Steinar Strand tok initiativ til å starte opp bryggjeriet, fortel dagleg leiar Frode Urangsæter. Dei to disponerte ledig lokale i Hovlandshagen der det tidlegare var turrisproduksjon, som ville eigne seg godt til føremålet. Sidan starta arbeidet med å kontakte personar med ulik røynsle og kompetanse som kunne bidra til å starte opp og drive mikrobryggjeriet.

Her står første ordinære produksjon på lagertankar til kjøling.

Alle løyve på plass

Det siste året har gått med til å skaffe naudsynt utstyr og søkje naudsynte løyve til å drive bryggjeriet. Måndag i førre veke kom meldinga om at det siste naudsynte løyvet var gitt. Dermed starta produksjonen opp, og bryggjeriet har løyve til å selje ølet som blir produsert til butikkar, utestader og Vinmonopolet. Bryggjeriet har alt vore i kontakt med butikkar og ute- stader på Bømlo. Etter kvart er målet å selja ølet som blir produsert utanfor Bømlo også.

Frode Urangsæter forklarer her korleis koking av korn skjer i dette karet. Det tek 60-90 minutt å koke stivelsen ut av kornet. Etterpå blir kornet teke ut, det blir tilsett humle og ølet blir kjølt ned til 20 grader, før ølet blir tappa over i gjæringstanken og tilsett gjær. Etter 14 dagar i kontrollert temperatur går ølet over i lagertanken med ekstra kjøling. - Ølet blir gjerne betre jo lenger det står til lagring.

Drive på dugnad

Det er altså ni medeigarar i bryggjeriet. Tre av medeigarane hadde røynsle frå brygging til privat bruk frå tidlegare, Torleif Hovland, Jan Øyvind Gravdal og Svein Ove Enerstvedt. Dei er hovudansvarlege for brygginga, men alle ni er engasjerte i drift av bryggjeriet.

- Me har alle andre yrke i det daglege og driv bryggjeriet på dugnad, men målet er at bryggjeriet etter kvart skal føre til fleire nye arbeidsplassar, seier Urangsæter.

- Me har vel om lag to tonn med tysk korn her no. Det går om lag 50 kilo korn med til ein produksjon på 200 liter, fortel Frode Urangsæter.

Prøveproduksjon

I byrjinga av førre veke starta altså den første ordinære produksjonen av øl frå Bømmeløen bryggerhus. Ølet stod til kjøling då Bømlo-nytt vitja bryggjeriet torsdag ettermiddag. Urangsæter fortel at bryggjeriet har hatt prøveproduksjon for å teste ut oppskrifter. Dei som har fått smake let vel så langt. I og med at alle løyve var i orden vart det lagt opp til å bli seld øl frå bryggjeriet under Langevågdagane i helga, så dei som var mest nyfikne fekk smake på det lokalproduserte ølet då.

Så langt har bryggjeriet utvikla tre ølsortar, nemleg kölsch-type, american blonde og american pale ale. Bryggjeriet kan produsere alkoholhaldig drikke med inntil 22 prosent alkohol, men inntil vidare vil bryggjeriet konsentrere seg om øl med inntil 4,7 volumprosent, som kan seljast i butikk.

Her blir halvlitersflaskene korka. Korkane har logoen til det nye bryggjeriet, eit vikingskip. Korleis flaskene med etikett ser ut er ein løyndom til dei står i butikken.

Kortreist mat og drikke

Urangsæter seier ei årsak til satsing på bryggjeri i Hovlandshagen er ynskje om å kunne servere både kortreist mat og drikke. Bryggjeriet står sjølv for oppskrifta på ølet, men alle råvarene er importerte via eit selskap på Austlandet. Vatnet er sjølvsagt godt lokalt bømlavatn. Lauritz Eidesvik seier han håper det finst bømlingar som kan vera interesserte i å produsere humle. Etter kvart vil bryggjeriet også kunne nytte seg av andre lokale råvarer som set sit særpreg på ølet som blir produsert. Kva dei tre første ølsortane skal heite vil ikkje eigarane seie så mykje om enno, anna enn at ølsortane får norrøne namn.

Bryggjeriet har søkt kommunen om løyve til å selje øl av eigen produksjon over disk i bryggjeriet. Det er venta at denne søknaden blir handsama av kommunen i løpet av hausten. Dersom søknaden blir innvilga vurderer bryggjeriet å halde ope for publikum ein dag i veka. Då vil dei som kjem få vite litt om korleis ølproduksjonen går føre seg. Eigarane ser føre seg at dette vil kunne bli del av eit reiselivsprodukt. Bryggjeriet har også inne søknad om å få utvide produksjonslokalet i Hovlandshagen med om lag ein tredjedel. Dette skal gje betre lagerplass.

- Me har stor tru på bryggjeriet vårt, og reknar med å auke produksjonen etter kvart, seier Jan Lodden. Ølet er venta i ordinært sal i løpet av september.

Bryggjeriet har fått kjøpe ein gammal truck som tidlegare var eigd av Hansa. - Trucken har komme tilbake til sitt rette miljø, seier Gunnar Strand.

Tilførsle av kolsyre er ein viktig del av prosessen med å lage godt øl.