Steinsbø vann Bømlatempoen

Vidar Steinsbø og Gunnleiv Gjøsæter kjempa om sigeren i Bømlatempoen på tysdag. Til slutt var det Steinsbø som trekte det lengste strået. Raskaste kvinne vart Elin Steinsbø Fylkesnes.

Bømlo sykkelklubb inviterte tysdag denne veka til temporitt. Det var lagt opp ei løype på om lag 14 kilometer. Start og målgang var ved parkeringsplassen på Grøvle, og rittet gjekk tur-retur rundkøyringa på Føyno. I invitasjonen stod det å lesa at dette var eit temporitt med innlagt klubbmeisterskap for Bømlo SK, men rittet var ope for alle.

To klassar

Bømlatempoen hadde to klassar, nemleg tempo og racer. Dei som hadde terreng- eller hybridsykkel kunne delta i racerklassa. Det skulle i utgangspunktet kårast raskaste mann og kvinne frå Bømlo SK i begge klassar, men i racer var det ingen kvinner frå Bømlo SK med. Sykkelklubben skriv på eigne nettsider at det var flotte tilhøve for tempokøyring på tysdag. Ei kraftig regnbye gjorde likevel rittet til ei heller våt affære.

Tredobbelt Bømlo

I tempoklassa var det med tre ryttarar frå Stord SK i tillegg til Elin Steinsbø Fylkesnes som representerte Haugesund Triatlon. Bømlo SK hadde fem ryttarar på start og stod for dei tre raskaste tidene med Vidar Steinsbø på førsteplass (19:53), Gunnleiv Gjøsæter på andreplass (19:57) og Vidar Siggervåg på tredjeplass (20:39). Raskaste kvinne vart Elin Steinsbø Fylkesnes på tida 23:07, medan raskaste kvinne frå Bømlo SK vart Elisabeth Grov på tida 24:17.

Stord-siger

I racerklassa vart det siger til Dag Foseid frå Stord SK. Han vart klokka inn på tida 21:29. Kjell-Ove Sele kom på andreplass, og vart bømlomeister, med tida 21:36. Tredje syklist som deltok i denne klassa var Kjell Haugland frå Bømlo SK. Han kom inn på tida 24:01.

Avslutningsvis skriv Siggervåg at dei vil takke Elisabeth Grov som stilte med kaker og kaffi. Ho var ein av tre klubbmeistrar som vart kåra denne dagen. Dei tre klubbmeistrane vart Vidar Steinsbø, Elisabeth Grov og Kjell-Ove Sele.