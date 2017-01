Stengde fylkesvegen for trerydding

Onsdag føremiddag var fylkesveg 541 stengd på Søra Sele då vegmannskap fjerna vindfall kloss i vegen.

Treryddinga gjekk føre seg ved vegmannskap frå NCC Roads og innleigd lastebilentreprenør. Smal veg gjorde at vegen vart stengd for all ferdsle i ein liten halvtime medan mannskapa arbeidde med å fjerna vindfalla. Dei hadde lagt seg ned i nærleiken av vegen, ved bekkeløpet attmed fylkesvegen på Søra Sele. Trea låg på austsida av vegen, mellom eit eldre bustadhus og telefonsentralen til Telenor.

Nordgåande rute?buss blei ståande å venta i nærmare eit kvarter medan trea vart lasta opp, fortel vår frilansar Geir Einarsen som var med som passasjer. Bussen fekk sleppa forbi før arbeidet var heilt ferdig. Medan treryddinga gjekk føre seg, oppstod litt kø i sørgåande retning, og bussen og ein bil venta i nordgåande.