Stinn brakke hos Steinsbø'dn

At noko gjekk føre seg i byggvarehuset var synleg utanfor. Det var vanskeleg å finna plass til bilen.

Dei slo på stortromma hos XL Steinsbø denne torsdagskvelden. Og folk viste tydeleg at dei var informerte. Alt innom døra stod kanapeane klare, eller var det tapas? Godt i alle fall.

Oppe i ein sal var det laga til eit halvferdig rom. Her fekk tapetseraren og malaren Einar Nilsson boltra seg, og det gjorde han til gagns. Mange kjenner kunstnaren frå TV2-programmet «Tid for Hjem».

Og kunstnar er han, og artist. Trendar snakka han ikkje om, men nemnde plagsame puter. For han fann det nærast plagsamt at eit rom vart dynga ned med all slags puter.

Artisten Einar Nilsson baud både på seg sjølv, lun humor, gode tips og song. - Øvste fargen bak heiter forresten Knall, kven kunne tenkt det?

Kvite rom og fargar.

Publikum fekk sjå mange variantar av interiør. Frå holefolk sitt og fram til Solkongen sitt palass i Versailles, via baroniet i Rosendal. Men det skulle handla om måling og utstyr.

Han held opp ei lita rulle.

- Malar de taket med ei slik? spør han lett skeptisk.

- Og står kanskje oppå ein krakk, erta han vidare. - Dette er eit viktig verktøy, held han fram og tok godt tak i eit periskopskaft, som skal vera like brukande til piassavaen som til ei malerulle. Verktøy er viktig.

- Merk alt, og ikkje lån det vekk, rådde han til. Så starta platinga. Arbeidet og muntre kommentarar, som trilla fram som klinkekuler, leika seg fram. Lett humring og fri lått la seg over lokalet. Lure plater og rett bits til drillen gjer halve jobben. Det fekk me vitna, pluss rett tèk når platene skulle kneppast på plass. Med ei feit rulle og djup lilla farge som ikkje hadde noko namn, måla han ei rand på veggen. Sidan det skulle bli striper i ulike fargar, vart det bruk for maskeringsteip. Her fekk me også tips. Det finst tallause variantar av slik teip.

- Spør i butikken korleis du brukar han, kommenterte Nilsson.

- Mal eit strøk med grunnfargen over teipen før den nye fargen. Målinga vil lett trengja seg inn under teipen utan, og det ser ikkje kjekt ut.

Slik skal me altså sleppa den blemma. Morosame digresjonar mellom tips og verktøyinformasjon. Sjølvironien var sentral, som då han presenterte seg sjølv på «stylter».

- Det er mange måtar å kompensera for å vera kort, kommenterte han. Og la til at han faktisk var middels høg.

Verre kanskje at han ikkje ser særleg godt utan briller. Slik som då han hadde tapetsert eit baderom hos ei gamal kone. Han jobba med saka i mange dagar. Då han endeleg var ferdig, oppdaga han at tranene på tapetet fauk opp ned.

- Kona var kjempenøgd, påstod han. Sidan ho ikkje såg stort betre ho heller.

Ved eit par høve måtte han ut og ordna/henta noko.

- Eg kjem tilbake - ikkje gå, ikkje gå. Er snart tilbake høyrde me frå gangen. Ingen gjekk.

Så går showet vidare, no med artisten i ein dress som mest minnar om ein av tapetane me kanskje kunne ville karakterisera som i mesta laget. Med mannen inni og gitaren på slep vart det likevel ikkje feil. Han baud på coverlåtar både av Eidsvåg og Eggum, og eitt par strøk måling. Den litla rulla måtte fram igjen. Han studerte den ein augneblink.

- Viss du berre har ei slik, og skal måle heile huset, då MÅ du berre til butikken.

Då showet og gratislotteriet var avvikla var alle velkomne til å nyta siste av tapas-komposisjonane. Eitt tydeleg vellukka stunt frå byggvarebutikken - til inspirasjon.

Bn: Mariann G. Sagvåg