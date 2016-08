Stoppa rusa mann på moped

Ein mann midt i 30-åra vart seint tysdag kveld stoppa av politiet på Bømlo. Han køyrde moped i rusa tilstand, og hadde narkotika på seg då han blei pågripen.

Mannen på mopeden var synleg rusa då han vart stoppa på Bømlo av ein politipatrulje ei stund før midnatt, tysdag. Politiet fann også narkotika på mannen, som vart framstilt for blodprøve etterpå.



Mopedmannen blir meldt både for køyring i rusa tilstand og for å hatt på seg narkotika. Siste twitteroppdatering frå politiet seier at mannen skal avhøyrast i løpet av dagen i dag, onsdag.