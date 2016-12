Stor innsats på handballcup i Bømlohallen

Sist helg møtte små handballspelarar frå Bømlo, Stord, Fitjar, Tysnes og Kvinnherad kvarandre til dyst i Bømlohallen.

Ni år gamle jenter og gutar frå fem sunnhordlandskommunar møtte kvarandre til kamp på sundag. Lag frå Bremnes møtte motstandarar frå Stord, Tysnes, Halsnøy og Kvinnherad under handballturneringa. I guteklassen stilte også lag frå Fitjar.

Innsatsen var stor under cupen. Kampane starta føremiddagen og gjekk føre seg til godt ut på ettermiddagen.

Handballturneringa var den første på mange år i Bømlohallen. Barnehandballen i Bremnes idrettslag er i full gang att etter nokre år der aktiviteten har lege nede. Handballgruppa har no eit jentelag i klassen for ni-åringar. Dei deltek i ein miniserie for Sunnhordland, der turen no var komen til Bømlo og Bremnes for å vera vertskap for kampane både for jenter og gutar.

Bremnes hadde to lag i sving i jenteserien på sundag.