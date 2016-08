Stord to nummer for stort

Stord stilte med eit sterkt lag mot Bremnes på Olvondo Stadion måndag kveld. Bortelaget vart rett og slett to nummer for stort for Bremnes-jentene.

Seriekamp J19

1. divisjon avdeling 02 Rogaland

Bremnes-Stord 0-4 (0-1)

0-1 Anja Sporsheim (15 min.)

0-2 Nina Vestbøstad (46 min.)

0-3 Sofie Tilrem (58 min.)

0-4 Lene Dregelid (90 min.)

Bremnes: Victoria Ohvrill, Katrine Gjøvåg Hollund, Sigrid Kallevåg, Karina Kallevåg, Martine Våmartveit, Anna Innvær, Anna Aga, Stine Kristiansen Halleraker, Lise Marie Olsen Schei, Michelle Lilledal Grcic og Amalie Tverborgvik.

Innbytarar: Tina Ellingsen Næsse, Oda Innvær og Stine Nordtun.

Publikum: Om lag 40

- Stord toppa laget til kampen i dag. Om lag halve laget speler kampar for A-laget til Stord i 4. divisjon. Dei speler på eit høgare nivå enn oss til vanleg, men dette er god læring for oss, kommenterte Bremnes-trenar Tore Kallevåg etter tapet på Olvondo Stadion.

Fire av spelarane på Stord J19 var med i A-lagstroppen til Stord som spelte førre kamp mot Fana 2. Mellom dei var målvakt Emma Jønsson. Ho spelte ein god kamp mot Bremnes J19 måndag kveld.

A-laget til Stord vann sin førre kamp på walkover og toppar si avdeling i 4. divisjon.

Bremnes-trenar Tore Kallevåg heldt ein pep talk i pausen.

Jamn start på kampen

Det var jamspelt i starten av J19-kampen mellom Bremnes og Stord. Stord fekk ein halvsjanse, men Bremnes-målvakt Victoria Ohvrill var med på notane. Stord fyrte av eit par ufarlege skot frå distanse. Først etter eit kvarter fekk Stord sin første store sjanse.

Anja Sporsheim fekk litt for god tid til å sende av garde eit skot frå om lag 16 meter. Eit velplassert skot nede til høgre for Bremnes-målvakta. 0-1.

Skot i stolpen

Etter skåringa tok Stord kontroll over kampen. Stord- spelarane vann duellane og var flinke til å leggja press på ballførar. Bremnes-spelarane fekk lite til. Pasningane sat ikkje der dei skulle, og det vart litt for mange lange klarer- ingar som Stord-spelarane fekk kontroll på. Borte- laget vann det meste av andreballar, medan Bremnes- spelarane vart litt for passive og sleit med å vinne ballen tilbake.

Ohvrill gjorde ei svært god redning på eit farleg skot frå Stord-spelar Sofie Tilrem. Tilrem er ein av spelarane som er aktuell for A-laget til Stord, og ho spelte ein god kamp for bortelaget.

Bremnes kom til eit par halvsjansar, men Jønsson hadde god kontroll på det meste som kom. Unnataket var den største Bremnes- sjansen i kampen. Sigrid Kalle- våg kom seg fri og sende av garde eit godt skot som small i stolpen og gjekk utanfor.

Stord kom til fleire gode sjansar. men ei god Ohvrill i Bremnes-målet og ei redning på streken frå ein BIL-forsvarar gjorde sitt til at det berre stod 0-1 til pause.

Store sjansar

Det vart ingen god start på andre omgang for Bremnes. Etter berre eitt minutt sende Sofie Tilrem av garde ein lobb som duppa over Ohvrill og i mål. BIL varta kort tid etter opp med eit fint angrep, men Jønsson snappa innlegget som kom.

Ei elles god Ohvrill var uheldig på 0-3-målet. Ho gjekk ut for å fange ei langpasning, men mista ballen. Tilrem var påpasseleg framme og sette ballen i nota.

Mot slutten av kampen skapte begge lag store sjansar. Stord kunne takke målvakta si for at laget heldt nullen.

Det siste som skjedde i kampen var at Dregelid fastsette sluttresultatet til 0-4 då ho heada eit hjørnespark i mål. Etter spel og sjansar var det ein fortent Stord-siger.

Treng treningsgrunnlag

Trenar Kallevåg seier dette var eit heilt anna Stord-lag enn det laget Bremnes slo 0-6 på bortebane i vår. Samstundes er han tydeleg på treningsgrunnlaget etter ferien har vore for dårleg. Her må det meir trening til.

- Men me står bra på her i andre omgang og skaper gode sjansar. Me kunne skåra tre eller fire mål. Dei var meir effektive enn oss, seier Kallevåg.

Dette var andre tap på rad for Bremnes etter ferien. Jentene tapte 6-2 borte mot topplaget Odda. Kampen mot Stord var den første av tre strake heimekampar for Bremnes J19.

Neste kamp er måndag i neste veke. Motstandar er Trott 1 som i skrivande stund har to poeng meir enn Bremnes med ein kamp mindre spelt.