Støre vil ta skulenedlegging vidare til Stortinget

Då Jonas Gahr Støre besøkte Bremnes Seashore i Kvernavika tysdag ettermiddag, vart fokuset retta mot tungvint byråkrati i søkjarprosessar for nye lokalitetar og konsesjonar, før Simon Nesse Økland til slutt heldt eit flammande innlegg for nedleggingstruga Rubbestadnes vidaregåande skule.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre besøkte Bremnes Seashore tysdag ettermiddag, og fekk først ei omvising rundt på verksemda før turen gjekk til det nye tekniske bygget ovanfor parkeringsplassen i Kvernavika. Her orienterte administrerande direktør Einar Eide om Bremnes Seashore og om utfordringar for ei verksemd i stadig utvikling.



- Me opplever ein Fylkesmann som mest alltid er på neisida når me søkjer om endring av lokalitetar. Han bruker alltid argument i forhold til miljø. Me ønskjer sterkt at Mattilsynet og Fylkesmannen er med oss på laget. For elles blir dette så krevjande at det mest ikkje går på fram, sa Eide til Jonas Gahr Støre.



Undervegs i orienteringa om Bremnes Seashore, fekk Jonas Gahr Støre sjå bilete av mellom anna det moderne lakseavlusings-anlegget Thermolicer. Heilt ferske planer for store nyinvesteringar vart òg presenterte.



Støre vart dessutan presentert for Bremnes Seashore sitt unike salmalaksprodukt som er kjent langt utanfor landegrensene.





Viktig mot fråfall

Heilt på slutten bad Simon Nesse Økland om å få fem minutt til å fortelja om Bømlo Næringsråd og lokalt næringsliv sin betydning for lokalsamfunnet og ungdommen.



Han framheva kor viktig det er å ta vare på dei vidaregåande skulane i kommunen. Nesse sa klart og tydeleg frå om kor tragisk det er at Rubbestadnes vidaregåande skule, som er kåra til den beste vidaregåande skulen i landet, er føreslått nedlagt av fylkeskommunen. Han heldt ein sterk og rørande appell for kor viktig det er å ikkje leggja ned denne skulen. Ein skule som tilbyr andre utdanningsvegar og som er med og hindrar fråfall av ungdom.



- Eg har sjølv fire born og det verste eg kan tenkja meg er om ein av dei fell utanfor samfunnet, sa han.



Nesse Økland trekte fram mange gode argument og lovord om både denne skulen og om Bømlo vidaregåande skule.



- Dei er knakande gode på elevbedrifter. Her på Bømlo har me ei unik grunderkultur, påpeika Økland.



Konsernsjef i Bremnes Fryseri, Olav Svendsen, kommenterte at her på Bømlo er det god kontakt mellom næringsliv og skule og dette er viktig å ta vare på.





Ei viktig bedrift

Jonas Gahr Støre kommenterte til slutt at Bremnes Seashore er ein pionèr på lakseprodukt.



- Dette er ei bedrift som mange nordmenn har eit forhold til. Eg ser fram til å fortelja mine born at eg har vore her på besøk. For dei liker laks på middagsbordet, sa Støre. Han lova elles å ta med seg vidare utfordringane med både den nedlegggingstrua vidaregåande skulen og dei tungrodde søknadsreglane for Bremnes Seashore til sine partikollegaer på Stortinget.



- Dette med nedlegging av vidaregåande skular er eigentleg ein konsekvens av den nye regjeringa sine skattelette. Då blir det i yttarste konsekvens mindre pengar til kommunane, avslutta Støre, før han hasta vidare etter eit par timars besøk i Kvernavika.