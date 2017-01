Storfiskarar i Urangsvåg

Desse to, Terje Sortland Li (t.v.) og Kurt Arne Urang vart kåra til storfiskarar under fiskekonkurransen i Urangsvåg i august 1991. Det var Urangsvåg båtlag som arrangerte konkurransen. Ifølgje lokalavisa var det «berre» 56 påmelde til konkurransen og få av desse kom til lands med fangst.

Urang var ein av dei som fekk ein del fisk, 12 kilo kunne han plassera på vekta. Han fekk også premie for mest fisk og for den minste fisken. Terje Sortland Li fekk premie for den største fisken i klassen for barn, men det var Atle Habbestad som hadde den største fangsten i barneklassen med 5,4 kilo, melde lokalavisa.