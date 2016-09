Stormønstring i sving for ny storhall på Svortland

I desember vert det klart om det bør arbeidast vidare med ny storhall på Leite. Initiativtakarane er i gang med eit omfattande forprosjekt, og inviterer til samarbeid og innspel om kva gigantbygget kan nyttast til utanom idrett.

- Me har starta et forprosjekt for å få fram eit beslutningsgrunnlag for bygging av storhallen. Mykje bra arbeid skjer no med mange involvert. Dette bør bømlingane få vita om og då er jo Bømlo-nytt gode å ha, fortel Tore Kallevåg, hovudlagsleiar i Bremnes idrettslag, då lokalavisa er på tråden for å høyra om korleis det går med planane om ein ny, stor innandørshall oppe ved Sentralidrettsanlegget.

Håpar hallen kan opnast i 2019

Innandørshallen blir fullskala med fotballbane. Hallen skal vera knytt opp mot allbruk, og vera ein arena for både konsertar og messer.

Målet til dei som arbeider med realisering av prosjektet, er å sjå innandørshallen reist før det står 2020 på almanakken.

- Området på Leite med ny ungdomsskule, Sentralidrettsanlegget og den vidaregåande skule, gjev mange bruksområde for ein slik hall. Me utelukkar ikkje noko. Med hallen på plass om nokre år, kan dette fort bli ein arena for store, nasjonale samlingar, trur Kallevåg.

Onsdag kveld møtte lokalavisa Kallevåg og Geir Arne Hilt til intervju ved Bømlohallen. Hilt har fått rolla som prosjektleiar for storhallen, som initiativtakarane vonar er reist ved sida av grasbanen på Leite om få år. Det hårete målet er at hallen bør stå klar våren 2019.

- Det kan me få til om alt klaffar, seier Kallevåg.

Mykje har skjedd fort

Utspringet for planane ligg hos Bremnes idrettslag. Vinteren 2015 byrja diskusjonen om planane i idrettslaget. Avgjerda vert teken om å gå vidare, og planen vart første gong presentert under 70-årsjubileumet til idrettslaget på hausten. Det står også om prosjektet i jubileumsboka som kom ut i fjor.

- Ein god del har skjedd sidan. Idrettsrådet på Bømlo vart kontakta og informert i vår. Me byrja forsiktig, og lufta ideen overfor dei andre idrettslaga på Bømlo. Me går ut i brei skala. Utanom idretten, har me også kontakta kulturlivet og næringslivet. Me vil at storhallen skal vera for heile Bømlo, sjølv om prosjektet har sitt utspring i Bremnes idrettslag, seier Kallevåg.

Plasseringa av hallen er sett. Det blir på Leite, for å dra effekt av synergiane som kan skapast gjennom alt som allereie er på plass i dette området av skular, barnehagar og idrettsanlegg.

Eit fellesprosjekt

- Samarbeid og heile Bømlo er nøkkelen her, tenkjer eg, seier prosjektleiar Geir Arne Hilt.

At han kjem frå Moster og engasjerer seg som prosjektleiar for storhallen, fortel sitt om ein gjennomført samarbeidstanke.

Han oppfordrar alle med meiningar om hallen til no å ta kontakt med sine idear og innspel til prosjektet.

- Min motivasjon for å engasjera meg, er å sjå kva me kan få til saman her på Bømlo. Det er veldig interessant, tykkjer eg. Mitt mål er at heile øya skal med. Me må leggja vekk det gamle med motsetningar. Det er over 50 år sidan me blei ein kommune. No gjeld det å sjå større på det, seier Hilt og fortel at ideen om prosjektet er blitt godt motteke rundt om på Bømlo.

- Ungdomsrådet er svært positive. Det same gjeld ungdomsidretten. Dei unge bømlingane ser stort på det, og tenkjer romsleg. Dei ser fordelene med prosjektet. Gleda over å få til noko saman er dessutan smittande, meiner Hilt.

- Prosjektet og rammene for det, verkar samlande, trur eg. Me har mykje å vera stolte over på Bømlo. Me har eit verdsleiande næringsliv innan fleire felt, me tenkjer stort og er flinke til å bakka opp kvarandre. Eit slikt prosjekt som dette vil berre gjera Bømlo endå meir attraktivt å flytta til og busetja seg i. Er me villige til å satsa stort, vil me me få mykje att på litt sikt, ikkje minst gjeld dette for næringslivet. Me må vilja og våga, seier Kallevåg.

Deadline i desember

På ettersommaren vart fem arbeidsgrupper danna. 30-40 personar frå heile kommunen arbeider for å utforma eit forprosjekt, som skal vera klart til nyttår. Gruppene møtest ofte. Gjennom hausten skal det også arrangerast treff med lokalt næringsliv, kulturliv og idrettsliv for å informera om prosessen og prosjektet. Ein open informasjonsprosess skal køyrast frå start til mål i denne fasen av arbeidet, understrekar dei.

- Samarbeidsgruppa er svært viktig for forprosjektet. Ho er breidt samansett frå fleire grender, miljø og lag. Gruppa skal sjå om og korleis bømlasamfunnet kan få til eit samarbeid om ein storhall. Eit interessant og utfordrande arbeid der det som er blir utfordra, og der ein vil løfta blikket for framtida, seier dei to.

- Ei av gruppene konsentrerer seg om å sjå på innhald og aktivitetar for eit slikt bygg. Barne- og ungdomsskulane er døme på aktørar som me vender oss til, Røde Kors ein annan. Det gjeld å finna behovet til kvar einskild og kva bygget kan brukast til. Me er no i det eg kallar for popkorn-fasen, idéane skal bobla fram. Dette er viktigast no i septemer, seier Hilt.

I oktober skal prosjektet smalna til, i november skjer utsilinga og i desember kjem konklusjonen, fortel han.

Nyttar kulturkreftene

Den tredje gruppa som er sving, arbeider med det byggtekniske. Kor stort skal bygget bli og kva utforming det skal. Proporsjonane på bygget blir store. Ein snakkar fort om eit bygg på 10.000 rutemeter i grunnflate, opplyser Hilt og Kallevåg.

Hilt og Kallevåg opplyser at ein inspirasjon i hallprosjektet er Karmøyhallen. Dei har vore på studietur og lært av det prosjektet, drege nytte av det som var lurt å gjera der, og funne ut kva som kan gjerast annleis her på Bømlo.

- Eit godt råd som me fekk frå eldsjelene på Karmøy, og som me følgjer, er å gå breidt ut og å søkja samarbeid, fortel Kallevåg.

Eit døme på dette, er at representantar både frå Bømlo Teater og Ten Sing Bømlo er med i gruppene som arbeidet med storhallen.

- Ei fjerde gruppe er i gang med å sjå på infrastrukturen i området når ein slik hall skal etablerast. Med ein så stor hall, så krevst det mykje. Det er allereie eit stort transporttrykk i dette området med vidaregåande skule, kommande ungdomsskule, barneskule, barnehagar og idrettshall og fotballbanar, understrekar dei to.

- Det må difor tenkjast heilskapleg. Her er mange aktørar involvert, mellom anna bustadsutbyggjarar som me veit har planar i området.

Ser mot resten av regionen

Den siste arbeidsgruppa som er i sving, har også ei viktig rolle, nemleg å sjå på finansiering og drift av storprosjektet, som fort får ein kostnad på 100 millionar kroner, trur dei to.

- Igjen er samarbeid ein nøkkel. Me har invitert alle som har ei meining om korleis hallen kan nyttast til å ytra seg, seier dei to.

- Me ønskjer rom for at det blir skapt nye idrettslege aktivitetar i storhallen, samstundes med at aktivitetstilboda ute i delsentra i kommunen blir oppretthaldne. Me ønskjer at hallen skal bli eit prosjekt som støttar det lokale idretts- og kulturmiljøet. Her ligg eit enormt potensiale, og me ser også utover Bømlo når me tenkjer bruk. Hallen blir av ein slik storleik at det er få slike rundt om, difor ser me også mot regionen rundt. Dette blir eit gigantanlegg om hallen kjem, seier Kallevåg og ser rundt seg på Sentralidrettsanlegget.

Slik er forprosjektet organisert:

. Samarbeidsgruppe. Leiar Trude Nedrebø

. Innhald og aktivitet. Leiar Lillian Sortland Kallevåg

. Utforming og byggteknisk. Leiar Rune Habbestad

. Infrastruktur. Leiar Svein Fylkesnes

. Finansiering og drift. Leiar Ann-Helene Johansson