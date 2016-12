Sunnhordlandsbenken møtte næringslivet på Bømlo

Tre stortingspolitikarar frå Sunnhordland heldt innlegg då ordførar Odd Harald Hovland inviterte næringslivet til julelunsj fredag.

Det var mange som ønskte å få med seg julelunsjen i år. Kulturskulesalen i Bømlo kulturhus var meir eller mindre fullsett. Det var kan hende ikkje så rart då programmet inneheldt innlegg frå partileiar Knut Arild Hareide (KrF), stortingsrepresentantane Øyvind Halleraker (H) og Magne Rommetveit (Ap) i tillegg til fylkesvaraordførar Pål Kårbø (KrF).

Fylkesvaraordførar Pål Kårbø (KrF) hadde merka seg det sterke engasjementet for den vidaregåande skulen i kommunen.

Veg og tunnel

Etter ein god lunsj var det ordførar Hovland som heldt første innlegg. Han sa mellom anna at satsing på tunnel mellom Seljestad og Røldal og Bømlopakken er viktig for næringslivet i Bømlo. Om Bømlopakken sa han at denne vegsatsinga er fantastisk, og heilt unik i ein kommune på storleik med Bømlo.

Øyvind Halleraker (H) gir seg på Stortinget når inneverande periode er over. Han konsentrerte seg først og fremst om Forsvaret i sitt innlegg.

Region og beredskap

Ordføraren snakka også om at kommunen er positiv til tanken om ein region på Vestlandet, men samstundes synte han til utfordringa i at Bømlo er del av eit politidistrikt som soknar til Stavanger medan kommunen i alle andre beredskapsmessige omsyn soknar til Hordaland og Bergen.

Han sa også at han kjente seg trygg på at Bømlo hadde valt rett i det å halde fram som eigen kommune, sjølv om det kan by på utfordringar.

- Her blir nok endringar som kjem til å smerte for innbyggjarane, men det er også mykje positivt som skjer i Bømlo. Ikkje minst bygging av ny Bremnes ungdomsskule. Me har gode skular i Bømlo, sa han. Ordføraren sa også at ny fiskerihamn i Langevåg er svært viktig for kommunen.

Magne Rommetveit (Ap) snakka varmt både om tunnelar på E134 og om Hordfast.

Investeringstopp i 2017

Rådmann Geir E. Aga fortalde om eit godt år for Bømlo kommune. Han sa at han var glad for regjeringa si satsing på tidleg innsats og skulehelseteneste. Han synte til at Bømlo neste år får ein topp med omsyn til investeringar. Han snakka også om Bømlo som ein viktig kultur- og idrettskommune.

Deretter var det fylkesvaraordførar Pål Kårbø (KrF) sin tur.

- Eg byrjar slik: Eg kjem i fred! Det har vore ein stri haust for mange.

Frå 470 soner til 7

Kårbø opna med samferdslepolitikk og sa at satsing på Trekantsambandet og Bømlopakken var både rett og viktig. Han peika på at fylkeskommunen er ein viktig samarbeidspartnar for kommunen i Bømlopakken.

- Det mange ikkje har fått med seg, men som er viktig for mange, er at dagens 470 kollektivsoner blir til sju. Det blir ei sone for heile Sunnhordland. Dette får konsekvensar for fylkesbudsjettet, sa han. Kårbø synte også til Moster Amfi der fylkeskommunen er medeigar, og tannhelsetenesta der tilbodet i Langevåg vart vidareført.

Vidaregåande skule

Kårbø kom ikkje utanom den fylkeskommunale skulebruksplanen. Han sa at det hadde vore ein krevjande runde.

- Engasjementet i Bømlo er stort, og det er flott. Det har vore krevjande å få til ei god løysing, men samstundes er det viktig å få fram kva utgangspunktet til fylkesrådmannen var. Han føreslo å flytte alt av yrkesfagleg opplæring til Stord, sa han til næringslivsleiarane. Kårbø sa at det hadde blitt jobba for eit best mogeleg vidaregåande opplæringstilbod. Likevel var det slik at Hordaland hadde 43 vidaregåande skular. Desidert flest i Noreg. Rogaland på andreplass hadde 23. Her måtte noko gjerast.

- Me kan ikkje garantere at Bømlo får halde på alle fagtilbod de har i dag, men me må våge å gjera endringar. Det er ikkje næringslivet sitt ansvar å drive vidaregåande skule, men me ønskjer eit godt samarbeid med næringslivet. Me ønskte Leite av di bygningsmassen der er best, sa Kårbø.

Ros til næringslivet

Partileiar og partikollega Knut Arild Hareide sa at det var kjekt å bli invitert til julelunsjen. I møte med næringslivet nytta han sjansen til å seie at han var stolt over næringslivet i Bømlo. Som god rubbar synte han mellom anna til Olvondo og sa at han var imponert over kva verksemda hadde fått til. Han fortalde også om møte med Finnås Kraftlag på Stortinget. Eit møte som gjorde han stolt over å vera bømling.

- Eg trur Bømlo står seg godt med avgjerda kommunen har fatta med omsyn til kommunereforma. Kommunen er nett passeleg stor. Når det gjeld Bømlopakken er det fenomenalt kva de har fått til, og eg tenkjer det er klokt å revidere planen. Når det gjeld regionreforma gir denne mange mogelegheiter, ikkje minst med omsyn til å flytte ut fleire statleg arbeidsplassar, sa Hareide.

Treeininga

KrF-leiaren nytta også sjansen til å rose dei to sunnhordlandsrepresentantane frå Høgre og Arbeidarpartiet som sat i salen. Vel representerte dei ulike parti, men samstundes representerer dei Sunnhordland på ein god måte.

- Dei nyt tillit i sine parti og ser både sin region og nasjonalt. På Stortinget er me litt som treeininga, sa Hareide til latter frå salen.

Samferdsle og skule

Hareide synte også til E39, E134 og ny fiskerihamn som viktige satsingsområde i Nasjonal transportplan.

- Eg minner Erna på den største tabben eg har gjort, at eg delte ut Høgre-brosjyrar i Sandvikvåg, sa Hareide, då han peika på kor viktig det er å halde trykket oppe på ferjefri E39. Han var samd med rådmann Aga i at Tidleg innsats i skulen er viktig. Han minna dessutan om at lærlingtilskotet no blir løfta.

Siste ord ikkje sagt

- Når det gjeld Rubbestadnes vidaregåande skule er eg litt inhabil. Eg tenkjer at me ikkje har fasiten i dag, men om nokre år. Eit samla kommunestyre sa ja til ein skule. Samstundes er her to vidaregåande skular som har eineståande resultat på landsbasis. Dette er tilbod me må ta vare på og samle oss om. Då er det mindre viktig kva hus dei held til i. Eg tenkjer på huset me er i i dag. Det var bygdesnakk då dette skulle byggjast óg, og det vart sagt at kulturhuset hamna for nær kyrkja. I dag har me glede av at kulturhuset og kyrkja ligg slik dei gjer, sa KrF-leiaren.

Satsar på Forsvaret

Øyvind Halleraker (H) plukka opp tråden og minna om at samarbeid mellom kommune og næringsliv var ei viktig årsak til at dei hadde både kulturhus og andre kultur- og idrettsbygg i Bømlo i dag.

Han synte også til næringslivet i Bømlo som legg vekt på å handle i eigen heimkommune. Slik er det slett ikkje overalt, sa han.

Deretter snakka han om utfordringane eit moderne forsvar står overfor. Han synte til at Noreg aldri har hatt konflikt langs den 196 kilometer lange grensa mot Russland. Me har mindre samarbeid med Russland enn for nokre år sidan, men Noreg og Russland samarbeider framleis på mange område, peika Halleraker på. Han sa også at bygginga av kystvaktskip i Noreg vil gje positive ringverknader rundt norske verft. Halleraker blir dagleg leiar i Hordfast AS når han sluttar på Stortinget. Han var oppteken av at ferjefri E39 må få motorvegstandard.

Må kjempe

Magne Rommetveit (Ap) tok over stafettpinnen og sa at ferjefri E39 ikkje kjem av seg sjølv. Her sa Hareide at det var han heilt samd i.

- Etter Rogfast må Hordfast vera neste store prosjekt, sa han. Rommetveit synte også til E134 som viktig for Sunnhordland. Med omsyn til fiskerihamna i Langevåg sa han at dette prosjektet bør bli framskunda i høve til forslaget som no ligg føre.

- Det er bra å stå åleine som kommune? Ja vel, men då er det ekstra viktig å halde på det gode samarbeidet i Sunnhordland og mellom Sunnhordland og Nord-Rogaland. Eg for min del er uroa over statsbudsjettet som vart vedteke, sa han. Sjølv om Arbeidarpartiet, Høgre og Kristeleg folkeparti tidvis står langt frå kvarandre politisk kan sunnhordlandspolitikarane på mange felt stå saman for Sunnhordland, avslutta han.

Ordførar Hovland takka for at så mange hadde meld seg på og for gjestane som heldt innlegg. Så ønskte han alle ei riktig god jul.