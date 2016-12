Sunnhordlandstreff i kveld

Det tiande Sunnhordlandstreffet går av stabelen måndag kveld om bord på MS «Sunnhordland» i Leirvik.

I pressemeldinga frå Samarbeidsrådet for Sunnhordland står det å lesa at det blir heile 28 stands om bord på veteranskipet som ligg til kai i Leirvik sentrum. Om lag 90 personar er påmelde til treffet, og mange nyttar sjansen til å knyte kontakt med mogelege framtidige arbeidsgjevarar, anten dei er utflytta sunnhordlendingar eller framleis bur her. Mange nyttar også høve til å treffa kjente og pleie nettverk like før jul.





Innlegg og underhaldning

Konferansier er Tysnes-ordførar Kåre Martin Kleppe. Arrangøren lokkar med god underhaldning, og mellom dei som bidreg i programmet er stortingspolitikar Magne Rommetveit og Lea Skaten frå Haaheim Gaard. Det er ikkje berre jobb og bustad som er viktig når ein skal velja å busetja seg i Sunnhordland. Difor deltek også festivalane 100 dagar og Tysnesfest, og det skal vera høve til å vinna festivalpass under Sunnhordlandstreffet.





Ambassadørtreff

Før sjølve treffet opnar i kveld er det no i ettermiddag eit ambassadørtreff mellom dei som står på stands, verksemder, kommunar, festivalar og etatar. Det blir presentasjonar av verksemdene og Rommetveit skal halda innlegg. Det blir gruppediskusjonar og nettverksbygging. Også ambassadørtreffet er om bord på MS «Sunnhordland».



- Sunnhordlandstreffet vert arrangert som del av omdømme- og rekrutteringsprosjektet for regionen, drive av Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Overordna mål for prosjektet er å bidra til at Sunnhordland blir oppfatta som ein attraktiv bu- og arbeidsregion, samt gjera det enklare for arbeidsgjevarar å rekruttere kompetanse, heiter det i pressemeldinga.