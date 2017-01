Supplybåtar i opplag på Moster

To supplybåtar frå Haugesunds-reiarlaget Østensjø Rederi ligg i opplag ved kaia til Aasen Shipping på Moster.

Neste veke blir ein av dei levert til eit dansk reiarlag som har kjøpt båten. Totalt 172 båter ligg i opplag langs norskekysten, og utanom dei stom står i opplagsregisteret er det fleire som ligg med mannskap uten kontrakt.

- Men no har me seld supply- båten «Edda Frigg» til eit dansk reiarlag som vil byggje om båten til andre oppgåver. Me skal levera båten i neste veke, seier Kenneth Walland, administrerande direktør i reiarlaget Østensjø. Han fortel at dei har hatt tre båtar liggjande i opplag pga. ein venteposisjon grunna dårlege tider i oljebransjen. Prisane er låge i marknaden og mange båtar i ulike reiarlag må liggja i opplag og venta på betre tider.

Supplybåten «Edda Frigg» er seld til eit dansk reiarlag som skal byggja han om til andre oppgåver.

Spår tøffare tider

I følgje Opplagsregisteret ligg det totalt 172 båtar i opplag langs norskekysten i dag. Lista vart oppdatert 2. januar i år. I 2016 opplevde norske offshore-service reiarlag den verste nedturen sidan 1980-talet. Ein fjerdedel av offshoreskipa ligg i opplag. 2017 ser ut til å bli endå verre, i følgje ekspertar som Sysla har snakka med, i følgje NRK nyheiter på nett.

«Edda Frende», som her på biletet ligg ytst av dei to båtane ved kai, vil Østensjø Rederi behalda sjølv, sidan han er såpass ny.

Leverer tenester verda rundt

Reiarlaget Østensjø leiger kaiplass hjå Aasen Shipping på Moster for dei to båtane som ligg i opplag her. Båten «Edda Frende» skal ikkje selgjast, fortel han.

- Nei, den er såpass ny at den vil me behalda sjølv. Men i augneblinken har me tre båtar som ligg og ventar utan kontrakt. Me har ein flåte på om lag 30 båtar i reiarlaget, seier Walland. «Edda Frigg» er den einaste av desse som er registert i opplagsregisteret, men som no er seld til Danmark.

Supplybåten «Edda Frigg» som det danske reiarlaget har kjøpt, er bygd i 1997 av Brattvaag skipsverft. Båten har ei lengde på 84 meter og breidde på 18,7 meter og ei dødvekt på 4200 tonn. Den andre båten «Edda Frende» som dei vil behalda til betre tider, er bygd i 2009 av verftet Astilleros Gondan. Denne båten har ei lengde på 85,8 meter og ei breidde på 19,2 meter og ei dødvekt på 4012 MT.

Østensjø Rederi har sidan 1974 levert maritime tenester til samarbeidspartnarar over heile verda.

Ifølgje Opplagsregisteret er det no berre ein igjen som er i opplag frå Østensjø-reiarlaget, medan det er fire båtar frå Eidesvik-reiarlaget som ligg i opplag. Ein på Langevåg, «Viking Vision», ein på Fitjar, «Viking Athene», ein annan til i Hordaland med namn «Viking Vanquish» og ein på Eidså, «Bourbon Surf».