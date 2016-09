Susande god kamp av Moster

Ruben Pedersen og lagkameratane leverte gong på gong under ein spanande kamp mot Undheim.

Laurdag ettermiddag vart keeperen til Undheim reine kanonføde i Moster Grendapark. Etter at den eine ballen etter den andre signert Moster kom susande.



Fleire av skota fekk nettkjenning, og etter ein tidvis nervepirrande kamp var det ikkje tvil om kven det var som fortente sigeren.





Kanonskot

Kampen startar med eit offensivt og lynraskt angrep av Moster. Dei tek raskt herredømme over motsett banehalvdel mot rogaland-laget Undheim. Og det har ikkje gått meir enn åtte minuttar før Ruben Pedersen ser ein opning og susar inn ei kanonkule mellom stengene.



Moster fortset med same energi og vinn dei fleste duellane. 20 minutt seinare leverer Ole Martin Torkelsen også ein strak ball gjennom lufta. 2-0 til Moster.



Energien held seg enno, og Undheim slit med å hengja heilt med på taktene. Men den som ventar på noko godt, ventar ikkje forgjeves. For energien dabbar etter kvart av for Moster, og mot slutten av andre omgang er det som om lufta har gått litt ut av ballongen. Undheim utliknar og stillinga er 2-1 til pause.

Ole Martin Torkelsen i aksjon mot Undheim. Foto: HENRIK MUNDAL ANDREASSEN



Hentar seg inn

Moster som har vore frampå stort sett heile tida møter verkelegheita i andre omgang. Begge laga er slitne etter den intense første omgangen. Mange sjansar oppstår, men går anten i keeperane sine nevar, i tverrliggjar eller i stolpen.



Heimepublikumet jublar og oppmuntrar, og spikaren i kista kjem i 85 minutt. Ruben Pedersen tek nok ein gong ansvar og fintar seg forbi keeper. Og ballen trillar inn. 3-1.



Trass i at Undheim kom seg kraftig i andre omgang, var dei likevel inga stor trussel for Moster. Nok ein målsjanse oppstår til slutt, og med Ole Martin Torkelsen. I duell med keeper tuppar han ballen opp i lufta, og den dabbar mot ope mål. 4-1 er i sikte og publikum held pusten. Men ein motspelar med propell i beina bergar ballen på streken. Kampen endar 3-1 til Moster.

Keeper Johannes Innvær hindra opptil fleire baklengsmål under laurdagens kamp. Foto: HENRIK MUNDAL ANDREASSEN



Kan heva hovudet

Trenar Sigve Skimmeland var aktiv frå sidelinja under heile kampen og skjuler ikkje at dagens kamp tidvis vart ein thriller for heimelaget, trass i at dei vann kampen med to mål.



- Me hadde ein kjekk motstandar i Undheim. Dei var rett og slett eit godt lag, seier Skimmeland, vel nøgd med det positive resultatet. Kanskje spesielt etter 0-3 tapet mot Riska 2 førre laurdag.



- I dag spelte me 100 prosent betre enn førre kamp, held Ole Martin Torkelsen fram til ein nikkande trenar.



- Me var det beste laget i dag. Men har nok framleis ein del ting å arbeida med framover, held Ruben Pedersen fram.



- Kva kan de bli betre på?



- Me må unngå brot ute på banen. Og me slurvar mellom anna litt i angrepet vårt, seier Sigve Skimmeland. Som i lag med resten av laget tok helg med eit aldri så lite smil om munnen.







